A propósitos de Callosa, en el País Valencià, ultras, nazis y españoles nostálgicos La extrema derecha valenciana española:ULTRACATOLICISMO, JOSEANTONIANOS, ANTICATALANES Y ULTRAS"CASUALS". En la protesta por la retirada de la Cruz de Los Caidos en Callossa del Segura,ha participado la extrema derecha española más nostálgica del Ultracatolicismo fascista español.Abogados Cristianos, con conexiones con" Hazte Oir" y "El Yunque" han sido los encargados de agitar el conflicto legal en contra de la retirada del símbolo nacionalcatólico español.

Los cánticos a primera hora de la madrugada eran de:"Arriba España!!" o "Callossa resiste por Dios Y por España!!",la escena ha mostrado la cara más conservadora y ultranostálgica del españolismo caduco y el postfranquismo ultraconservador.Para defender el mantenimiento de la cruz, ha sido determinante la ayuda de Falange Española junto con la asociación fascista Abogados Cristianos cuyo presidente y profesor de religión Toni Illán ha sido clave para mantener la protesta viva todos estos años.Además las formaciones nazis del País Valenciano como España 2000 o "Lo nuestro" han dado soporte logístico a la concentración de más de 300 ultras españoles en la noche de la retirada del monumento.

Nombres como Jose Luis Roberto, Juan Garcia Sentandreu o Cristina Seguí son algunos de los jefecillos ultras de estas organizaciones nazis españolas.NI AL PAIS VALENCIÀ, NI EN LLOC!!!FUERA FASCISTAS DE NUESTRAS CALLES!!!MUERTE AL ESPAÑOLISMO!!!

