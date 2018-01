Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió La model no es tanca, es trasllada!!! Avui (diumenge 21 de gener de 2018) s’han “obert” les portes de la Model a la “ciutadania”, amb actes presidits per l’alcaldessa, les associacions memorialistes i l’associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample... fins i tot amb concert de Swingg (http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/la-model-obre-les-po). Fins ara s’han anat fent passes en el mateix sentit, el sentit de la falsificació i el simulacre, sembla que ja faci temps, però ha estat fa sols un mesos dels simulacres d’enderrocs, de les projeccions de cine per VIP’s amb rigorosa invitació i de les visites organitzades... segurament el súmmum de la mistificació ha estat incloure imatges de la Model al Street View de l’omnipotent Google, la presó Model queda “virtualitzada” com un avatar de la “realitat augmentada”... com si hagués desaparegut del mapa de la realitat real, la sensible, la que vivim (i patim) els essers vulgars.



La Model, inaugurada el 1904, però planificada des de finals del XIX, va expulsar un “equipament poc productiu” de dins la ciutat, enviant-la als límits de l’Eixample, fent fora a la xusma de la presó vella del carrer d’Amàlia.

Aquesta expulsió a la perifèria és el mateix que s’ha fet ara: s’ha apartat la presó del rovell d’ou de Barcelona vers la Zona Franca. La Zona Franca esdevé el barri carcerari de la capital, tindrà el CIE, la presó “Oberta” i la de Presó de Preventius, la presó de nens per contra ja està instal·lada a una altra perifèria, a Can Llupià, a Collcerola.

La Zona Franca és receptora de bona part del que no desitja Barcelona, per exemple, el projecte (mai executat) d’incineradora de residus... de fet el sistema de les tres presons és també un sistema d’eliminació “d’indesitjables socials” que per el sistema corporatiu capitalista són, socialment, assimilats a residus.

Mentre, el barri de la model, a prop de l’estació de Sants, s’està revaloritzant ràpidament, pujant els preus del lloguer i de la compra, una especulació immobiliària amb els ulls posats en el turisme.



La model inaugurada el 1904 va ser dotada dels instruments més moderns per el control dels presos, el panòptic, el sistema alveolar (suprimit el 1919) i el sistema de patis individual (els galàpagos suprimits el 1916) per mantenir l’aïllament del pres durant 23 hores diàries (veure https://www.sindominio.net/etcetera/PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/minimas/). El mateix que es farà ara, només que el control s’ha sofisticat, no hi ha panòptic, però hi ha videovigilància, no hi ha sistema alveolar ni galàpags, però hi ha sensors i sistemes químics i psicològics de control.



A Catalunya ara mateix, hi han 14 centres penitenciaris, la població presa als voltants dels 9.000 presos, malgrat que el “Pla director d’equipaments penitenciaris, 2013-2020” (http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/plans_estrategi ) marca un sostre de 11.265.

El futur centre “Obert” tindrà 800 places i es situarà a una parcel·la de 6.500 meres quadrats, amb 224 habitacions, el cost inicial és de 33M€ i diuen que l’acabaran el 2021. El concurs per el disseny l’ha guanyat una UTE de 3 empreses, liderada per l’estudi de Dilmé Torres i Associats, aquest estudi d’arquitectes està especialitzat en garjoles, han elaborat els projectes i dirigit les obres dels CP de Lledoners, Puig de les Basses i el del futur CP de Tàrrega.

El projecte del CP de Preventius de Zona Franca, d’alguna manera està empantanegat administrativament, es va fer un concurs el 2015 (per un import de més de 4 milions), però no s’ha acabat adjudicant i a principis d’any es va procedir a anular-lo. Per preu guanyava EMBA, que d’alguna manera va participar també en el CP de Tàrrega, amb una baixa de més de 800.000€, també participava Dilmé, però la seva baixa era de sols 650.000€... ara caldrà reprendre el procés del concurs del disseny i direcció d’obra. El CP preventiu es construirà sobre una parcel·la de 20.000 metres quadrats amb 600 o 700 places i un cost de 75M€, en teoria hauria d’estar acabat el 2025...



https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardno

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.



Un cop tancada l’antiga Model, ara en tindrem 3 de noves, això si, ben lluny i fora de la vista!.

A TERRA ELS MURS DE TOTES LES PRESONS!! Mira també:

http://www.negreverd.blogspot.com



This work is in the public domain afegir comentari ...