Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme El fascista estado español, se niega a abrir una comisión de investigación El gobierno fascista español y las Cortes se niegan a abrir cualquier tipo de investigación sobre la operación Copérnico. Interior niega las agresiones a población civil por parte de agentes de la policia nazional española y de la Benemèrita,em el transcurso de la operación Copérnico y la represión ejercida contra la población desarmada en Catalunya durante el mes de Octubre del referendúm.

Incluso niegan la evidencia de las agresiones por agentes de paisano en Calella delante del hotel donde se hospedaban las fuerzas represivas españolas la noche del 1 de Octubre.

This work is in the public domain afegir comentari ...