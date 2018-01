Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme La exprema derecha españolista nutre a Ciudadanos Otra vez otro ex-alcaldable del racista partido español Plataforma por Catalunya(PxC)se integra

en las filas de Ciudadanos. No es nada nuevo descubrir que el "democrático"partido del fascista del Rivera, se nutre y concentra voto, apoyos y afiliaciones de conocidos nazis y racistas españoles.

Si el partido neonazi del ex-falangista Anglada ya habia comenzado su lucha por devover a la inmigracion marroquí y argelina a sus paises de origen desde la capital de Osona, el auge de voto de Ciudadanos y concentración de voto racista español y la aceptación de objetivos y planteamientos en cuanto a unidad de la nacion y política de inmigración y anticatalanisme, ha hecho, que las filas del grupo naranja , no pare de engordarse con ex-ediles o números de listas del partido que Anglada formo en su momento.

Antonio `Pous i Márquez ex-alcaldable en el 2015 a la alcaldia de Calella, transita ahora en el patido naranja, y muestra su orgullo por el aumento de Ciudadanos ,del 22% de del electorado de Calella este ultimo 21D.

Anteriormente Juan Carlos Serrano Gil,el que fuera coordinador comarcal de PxC ocupo el número 13 en las listas de Ciudadanos .

This work is in the public domain