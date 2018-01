Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme El coronel español de la Benemerita de torturador a amenazar a la disidencia catalana Manuel Sánchez Corbí un coronel de la Guardia Civil Sanchez Corbí, coronel de la Guardia Civil española, condenado en 1997 por torturar a un detenido en 1992 y posteriormente indultado como no por el gobierno fascista de Aznar.

Ex-cabeza de operaciones secretas en Euskal Herria en la lucha contra ETA, en especial en la guerra sucia del cuartel de Intxaurrondo.

Condecorado en multiples ocasiones, ahora este fascista ,amenaza a la disidencia catalana con el ir puerta a puerta a quien colgo imagenes de la represión fascista española y contra los votantes de autodeterminación de Catalunya 1 de octubre.

En la ultima entrvista de la revista interviú ,este torturador predice el posible uso de la violencia por parte de los independentistas, estrategia que desde el minuto 0, el estado fascista español ha intentado vender si exito a la opinión internacional para legitimar su represión policial contra la disidencia en Catalunya.

This work is in the public domain afegir comentari ...