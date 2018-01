Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme Comunicado de Madres contra la Represión en referencia a el encarcelamiento del compañero antifascista Rodrigo Lanza Rodrigo Lanza es , fue y serà autodefensa Rodrigo Lanza continua en su aislamiento penitenciario después de su ingreso en prisión preventiva en Diciembre, tras los incidentes del bar Tocadiscos en Zaragoza.

Durante todo este tiempo ha permanecido aislado en una celda donde solo cabe una cama y sin poder salir al patio en 22 horas cada dia, cuando sale lo hacia a un patio interior de 4 m2.Pretenden tenerlo ahi un minimo de 6 meses.

Desde el Antifascismo rechazamos las medidas coaccitivas y represoras contra el compañero Rodrigo y denunciamos que el aislamiento que esta sufriendo traspasa el Protocolo de Estambul, ya que después de 14 dias de aislamiento pueden producirse trastornos psicológicos irreversibles.

NO A LA TORTURA DE LA CARCEL!!PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PARA RODRIGO!! AUTODEFENSA CONTRA EL FASCISMO ESPAÑOL!! NO PASARAN!!

