PERÚ: DERECHA NO SABE COMO ENFRENTAR LA CORRUPCION.



La derecha gobernante, sus consultores y sus representantes políticos están anonadados con la infiltración de la corrupción brasileña. Y escriben sobre solución a la corrupción sin primero hacer un mea culpa (1).



No funciona la anticorrupción sin autocritica y hasta hay ninguno de esos actores económicos, académico y profesionales- incluyendo al periodismo y las universidades que recibieron sus aportes o le patrocinaron investigaciones como fue para la Carretera Interoceánica- y políticos hacen su mea culpa.



O sea esa faceta de conchudez e impunidad de la clase dominante peruana- herencia de los encomenderos españoles- sigue en pleno siglo XXI.



Pero lo grave es que la clase dominante peruana con el cuento de combatir a la corrupción nos presenta sus propuestas ladinas que no can a cambiar nada, es decir, harán tiroteos inocuos como lo dijo Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado".



Y cuáles son esos tiroteos inocuos de la derecha: simplificación, digitalización, eliminación de barreras, licitaciones e impedir que los narcos financien las campañas electorales.



Miren que la derecha, con todo desparpajo, ni siquiera pide que las empresas- tipo Odebrecht o Graña Montero- no financien campañas políticas sino sólo los narcos sabiendo que a estos narcos difícilmente se les identifica pues son clandestinos y rara vez alguien ha sido condenado. Y las licitaciones siempre han existido.



Pero la receta para evitar que la corrupción no infiltre a la clase dominante no pasa por esos tiroteos inocuos de la clase dominante sino por otros pues buena parte de ellas ya existe. Incluso la simplificación administrativa estatal arranco en el pacto Alan García y el ILD de Hernando de Soto en el gobierno aprista 1985-1990.



Una de ellas es clave: retirar a Ministros; Alcaldes, gobernadores regionales y jefes de entidades autónomas de la conducción del proceso de licitaciones de obras y compras. Y pasarlas a la sociedad civil organizadas como Núcleos Ejecutores.



Anotamos que en el país ya existe legislación sobre Núcleos Ejecutores. A estos los controla el FONCODES o los Ministerios en cuyo ámbito esta la obra o compra estatal. Podríamos extender el control de estos a los Comités de Vigilancia de la sociedad civil de cada obra o compra incorporando normas al respecto en dicha legislación y reforzar los Comités de Vigilancia de Obras ya existentes en la ley del presupuesto participativo.



En paralelo, debe ser causal de suspensión y/o vacancia de Autoridades y Funcionarios Públicos el querer atemorizar o intervenir directa o indirectamente en las decisiones de los Núcleos Ejecutores.



Igualmente, debe modificarse legislativamente el negativismo de la Fiscalía de tratar como un elemento sin vinculación- para denunciar penalmente a funcionarios corruptos- a los Informes de Acciones de Control de los OCI-Contraloría. Debe dársele tratamiento equivalente al Informe de Investigación Preparatoria para que los recursos y personal empleado por OCI-Contraloría sirvan para pasar a la siguiente etapa de la actuación de los Fiscales.



Adicionalmente, y de manera extraordinaria, mientras se echa a andar las reformas propuestas- debe suprimirse los adelantos de obras sin efectivo inicio físico del mismo. Disposición contra da en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



El Gobierno de Humala lo redujo del 60% al 40% pero lo correcto sería anular ese adelanto sin avance físico de obra. Partimos aquí del hecho que los que ganan las licitaciones son entidades empresariales con capital instalado pues así en las bases de las licitaciones se solicitan.



Es que ese adelanto de obra sin avance físico es la fuente se la corrupción. Allí se inicia la coima, la corruptela.

Esas son la reforma política y jurisdiccional que necesita el país si realmente quiere echar a andar una real lucha contra la corrupción.



Porque la derecha no la plantea así? Porque en el fondo, quiete que nada cambie. Que todo siga igual como dijo Lampedusa.





1. Ver:

https://elcomercio.pe/amp/opinion/columnistas/corrupcion-alfredo-torres-

