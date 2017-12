Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: amèrica llatina Perú: Ni PPK ni aprofujimontesinismo fascista.Elecciones adelantadas ahora!!! HAY QUE AISLAR AL APROFUJIMONTESINISMO EN LA VACANCIA Y EXIGIR QUE PPK RENUNCIE PREVIA DISOLUCION DEL PARLAMENTO APROFUJIMONTESINISTA CON UNA CUESTION DE CONFIANZA AL GABINETE ARAOZ.

PERU: NI PPK NI APROFUJIMONTESINISMO FASCISTA. FUERA TODOS. ADELANTO DE ELECCIONES GENERALES YA!!!



A LAS CALLES SI, PERO SIN SER FURGON DE COLA DEL PPKAUSIMO Y LA DERECHA



HAY QUE AISLAR AL APROFUJIMONTESINISMO EN LA VACANCIA Y EXIGIR QUE PPK RENUNCIE PREVIA DISOLUCION DEL PARLAMENTO APROFUJIMONTESINISTA CON UNA CUESTION DE CONFIANZA AL GABINETE ARAOZ.



Algunos pretenden marchar y movilizarse SOLO contra el aprofujimontesinismo golpista y eso es peligroso para el proletariado y el pueblo pues es ponerse a la cola del gobiernismo de derecha incapaz y corrupta también.



La izquierda debe marchar contra el golpe pero también por nuevas elecciones para derrotar al fascismo golpista, la incapacidad y la corrupción.



Pero, paradójicamente, PPK es el que debe inmolarse.



PPK debe plantear vía su Presidenta del Consejo de Ministros Mercedes Araoz una Cuestión de Confianza a su política contra la corrupción.



Allí recién debe renunciar en aras de lo que le gusta a la derecha: su gobernabilidad burguesa. O es que alguien piensa que un Presidente cuestionado moralmente debe seguir dirigiendo al país?



Pero en el ínterin, debe derrotarse al fascismo aprofujimontesinista parlamentario golpista que con su pedido de vacancia por los pagos de Odebrecht a PPK ha juntado a sectores del Frente Amplio de Arana y a los también corruptos de Alianza Para el Progreso del falsificador Cesar Acuña.



Debe dejarse solo al aprofujimontesinismo en esta decisión de vacancia.



Así empieza la derrota del aprofujimontesinismo y su aventura golpista.



No se va a las calles solo a derrotar al aprofujimontesinismo golpista sino también al gobierno de derecha y a preparar las bases para un nuevo gobierno aprovechando la crisis política permanente que existe hoy y abrir así paso a un gobierno del proletariado, única fuerza capaz de barrer a la corrupción y construir una nueva sociedad.

