Voto inútil, partido inútil, parlamento inútil

Pido por favor reflexionar sobre las llamadas que a menudo se hacen al «voto con actitud crítica», que suelen ir dirigidas a la participación electoral con el ánimo de escapar a lo vomitivo de los cargos electos que vemos más por los medios. Se suele llamar a votar en blanco, pero quienes cuentan con subvención o aspiraciones públicas gritan más fuerte para llamar a votar partidos minoritarios. También suelen vestir ropa «underground» y portan mucho pelo.



Pasemos a analizar los resultados de las autonómicas de 2015 en Catalunya, con la normativa y los resultados parlamentarios en la mano:



Establecen 4 circunscripciones: Barcelona (en donde hizo falta 255.328 votos para tener escaños), Girona (en donde hizo falta 18.399 votos para tener escaños), Lleida (en donde hizo falta 16.761 votos para obtener escaños) y Tarragona (requiriendo 26.808 votos para obtener escaños).



Las candidaturas (alias partidos) que obtuvieron escaños lo hicieron en todas las provincias, excepto CSQP que le falló la cosa en Lleida con las 9.879 personas que les votaron pero sirvieron para engordar a otros.



Bueno, pues resulta que votar a un partido que no logra escaños en tu provincia (da igual que los logre en otras) tiene el mismo efecto que votar en blanco; puedes votar tanto a los fachas de bandera más oscura como a los monotemas (animalistas, recortes cero, anti-sgae) porque da lo mismo: tu voto se va al gallinero parlamentario repartido entre los gordos.



Eso significa que votar en Lleida por ICV/EUiA/Podemos/Equo (alias Catalunya Sí que es Pot) significó dar tu voto básicamente a CiU+ERC (Alias Junts pel Sí) que sacaron 10 de los 15 diputados en reparto. Si te sirve de consuelo, un 13% de tu voto fué a Ciudadanos, un 7% de tu voto al PSC, 7% a la CUP y otro 7% al PP.

Pluralidad total.



Pero es que esta tomadura de pelo no sólo la tuvieron las casi 10.000 personas que se movieron por diputados como el señor del Cafè amb Llet (Fachín), o el que no les salió en Lleida (Sarà Vilà) sinó que también a las otras casi diez-mil personas que se esforzaron en votar a candidaturas sin asiento. Total exactamente: 19.715 nuevos calvos en Lleida, votos en blanco aparte.



Pues sumemos y repartamos por circunscripciones (calvos en blanco + calvos que no se lo pensaban):

Barcelona: 127.948 votos válidos

Girona: 13.592 votos válidos

Lleida: 21.348 votos válidos

Tarragona: 18.184 votos válidos



Total de las elecciones autonómicas de 2015: 181.162 personas que fueron a votar sin querer que su voto alimentara a CiU/PDCat/JxCat, ni ERC, ni Ciudadanos, que es lo que en realidad hicieron.

Hace cien años, para lograr esto a lo bestia, se aplicaba un método más artesanal llamado «pucherazo», por los pucheros que se empleaban para guardar papeletas y meter o sacar de la urna.



¿Y QUÉ PASA CON LOS RESIDUOS DE CANDIDATURA?



Pues bien, si por ejemplo en Lleida el PP sacó 16.761 votos y obtuvo el 1 escaño «más barato», pues a la CUP no le sirvió de nada alcanzar los 18.736 votos porque se quedó con 1 escaño de Lleida igual que el PP: léase pues, que casi 2.000 personas votaron a la CUP y, no sólo no hizo ninguna falta, sino que en realidad tuvieron el mismo efecto que los 21.000 calvos de Lleida que antes he hecho notar (brillantes).



Se podría decir que, como mínimo, a los calvos más evidentes, hay que sumar los votos del «un escaño y pico» (y ya no me atrevo a calcular los votos residuales de Barcelona con tantos escaños para goce de todos):



Girona: PP 4.261 votos rapados, CUP 14.718 v. rapados, PSC 15.017 rapados.

Lleida: PP ninguno (todos con pelo), CUP 1.975 rapados, PSC 2.603 rapados

Tarragona: CUP 3.805 v. rapados, PP 10.160 votos pelaos que van a los gordos.



Total catalán de los casos en que sólo sacaron 1 escaño de la provincia: 52.539 personas que no benefician a la candidatura que votaron, sino a engrosar otro grupo parlamentario mayor.

Oootra tomadura de pelo matemática.



RESUMEN DE CALVOS FÁCILES DE DETECTAR (por su brillantez):



Votos más que inútiles (blancos + fracasados): Barcelona 127.948 Girona 13.592 Lleida 21.348 Tarragona 18.184

Sumando a todo esto los 52.539 con el pelo tomado por los grupos parlamentarios mayores, obtenemos que al menos 233.611 votos de las elecciones autonómicas de Catalunya en 2015 no fueron a donde pensaban, sinó a «Junts pel Sí», Ciudadanos, y quizás algo recogió el PSC en Barcelona que les compensó las pérdidas en las províncias de las afueras.



¿Votaste a PACMA para que eliminasen los correbous y otras bestialidades? Tu voto fué a la nueva CiU para el Prusés, y de paso ellos apoyan toodas las tradiciones por crueles que sean.



¿Votaste al partido pirata por la transparencia y por una cultura libre? Tu voto fué a la nueva CiU para el Prusés, y fíjate que no te han contado NADA del presupuesto de la Generalitat para 2018, y ahora encima se han integrado en la CUP, que han apoyado esto.



¿Votaste en Girona al PSC? Tienes un 45% de possibilidades de haber engrosado en realidad al grupo parlamentario de «Junts pel Sí» (= CiU + ERC).



Añadamos un par de numeritos curiosos al arte estadístico, ahora contemplando votos nulos, abstenciones y censo: como mucho un 70% del electorado fué representado por la composición parlamentaria final, y de hecho esos 3.880.633 votantes sólo son el 52% de va población, en un sufragio récord de participación.



