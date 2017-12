Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Rebuig a la decisió de Trump sobre Jerusalem! Solidaritat amb el poble palestí! La decisió del dretà i reaccionari Donald Trump de reconèixer a Jerusalem com a capital de l'estat racista d'Israel, és un nou suport dels Estats Units al sionisme. I una nova agressió al poble palestí que lluita per recuperar les seves terres i el seu dret a l'autodeterminació nacional. Amb el suport de l'imperialisme, el sionisme ha anat ocupant il·legítimament, des de fa més de setanta anys. la terra palestina i executant sobre la seva població originària una veritable neteja ètnica, paral·lelament amb la fragmentació i militarització dels territoris ocupats de Cisjordània i la Franja de Gaza (convertida en la "presó a cel obert" més gran del món), l'expansió de les colònies israelianes i la implementació d'un estat racista d'apartheid, similar al que va existir durant dècades a Sud-àfrica.



L'actual cap de l'estat sionista, Netanyahu, ha sortit a manifestar la seva felicitació a Trump. Mentre, el rebuig a la decisió de Trump és generalitzada al món. I el poble palestí ja ha sortit als carrers: Vaga a Jerusalem Oriental, mobilitzacions en Belén, Hebron, Ramallah, i a la Franja de Gaza. El moviment Hamas crida a una nova Intifada.



Els pobles del món han de manifestar el seu rebuig a la decisió de Trump i repudiar una vegada més a l'agressor i criminal de guerra Netanyahu i a l'estat sionista d'Israel.



N'hi ha prou d'agressions al poble palestí! A baix el mur racista i repressor de Cisjordània! Llibertat a tots els presos palestins! N'hi ha prou de l'estat d'Apartheid d'Israel! Solament amb un Estat únic, laic, democràtic i no racista en Palestina podrà haver-hi pau a la regió. Un estat amb igualtat de drets per a tots els seus ciutadans inclosos els jueus que acceptin aquest estat amb llibertats. Fos l'imperialisme de Palestina i tot Mig Orient!



Des de la UIT-QI, els socialistes revolucionaris expressem el nostre suport incondicional a la lluita del poble palestí i reclamem a tots els governs del món que trenquin relacions diplomàtiques, militars, comercials, culturals i acadèmiques amb l'Estat sionista.



Fem una crida als pobles del món a mobilitzar-se en suport a la resistència del poble palestí i a la més àmplia unitat d'acció en repudi a la mesura de Trump i a tota la seva política d'agressió als pobles i de suport a l'acció criminal de l'estat sionista d'Israel.



Unitat Internacional dels Treballadors-Quarta Internacional (UIT-QI)

7 de desembre de 2017



http://uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/temas-generales/1274-2

