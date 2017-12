Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió [Girona] Campanya solidaria amb company represaliat Un comunicat escrit per un company anarquista de Girona acusat de aldarulls i resistencia a la autoritat fa 4 anys i on demanen 4 anys de presó! Salut companyes!



Soc l'Enric, tinc 27 anys i el 14 de Març del 2018 hauré d'enfrentar-me a un juicio en el que em demanen una pena de 4 anys de presó per protestar contra l'expulsió del pais d'un amic i company d'lluita marroqui-gironì: l'Aziz Taihzout.



Tot va començar un dimecres 16 Gener 2014 quan la policia nazional va detenir i segrestar a l'Aziz amb l'amenaça imminent de deportar'lo al Marroc, faltavan pocs dias per que tingues un judici que determinaría la seva situació legal en aquest miserable pais. Després de 9 anys a espanya i sent un més entre nosaltres aixó ens semblava ridicul!



Al final de tot un dia de concentració i protesta davant el jutjats de Girona per reclamar l'aliberació de l'Aziz se'l varen conduir d'amagat i encaputxat en un forgó dels gossos d'escqadra (com si d'un terrorista es tractes) direcció a Madrid en un avió i 23 persones com l'Aziz que inmediatament serien trasladades al sud d'Espanya, per pujar a un ferri direcció al Marroc.

La impotencia, la rabia, la indignació la tristor davant el segrest de l'Aziz va provocar alguns aldarulls i confrontaments amb la policia, i així és com vaig acabar encausat per protestar contra la injusticia del cas de l'Aziz.



M'acusen dels aldarulls i d'atemptat a l'autoritat. Un cop més es criminalitza la protesta i la lluita social, com amb l'Aziz ja varen fer. Un cop més, és necesari detenir algú per alliçonar amp la por acostumada, i no han triat un cap de turc qualsevol, saben que la meva estetica punk i el fet que pertanye al moviment okupa facilita aquesta criminalització de la lluita.

Per aixó companyes us demano que us uniu i col-laboreu en les properes activitats de la campanya de suport que organitzarem a través del moviment okupa de Girona i amb la col-laboració directe del CSO La Tempesta! Us mantindrem informades.



Gracies pel vostre temps. Salut anarkia i lluita!



PD: Demá un konci solidario en el CSO La Tempesta

en Girona!

