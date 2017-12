Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme 32 aniversario de la muerte en combate de Quim Sanchez Muerto en combate el 16 de Diciembre de 1985 Extremeño independentista catalán miembro de Terra lliure caido en combate el 16 de Diciembre del 1985 en una accion en Barcelona, En recuerdo de los aidos por el socialismo y la autodeterminación de Catalunya. EL MEJOR HOMENAJE SERA LA VICTORIA!

This work is in the public domain afegir comentari ...