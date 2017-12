Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió : mitjans i manipulació Llibertat presos politics Rodrigo Lanza és alhora temut i odiat per les seves declaracions antiautoritàries el 2013 al documental televisiu 'Ciutat morta'. Ha estat detingut fa uns dies i, aprofitant la seva indefensió pública, la premsa autoritària ha carregat contra ell per assenyalar-lo d'homicida per odi.



Després de què Rodrigo s'empassés 5 anys de presó per una agressió impossible de cometre per ell des del carrer, els poders (incloent el quart) no li han perdonat la seva participació en el documental, que retratà un cas de corrupció policial, acusat de muntatge, tortura i falsificació de proves i amb cobertura política, judicial i mèdica, arran dels fets succeïts el 4 de febrer de 2006.



La premsa autoritària s'ha afanyat des del 13 de desembre a fer eco del rumor de què Rodrigo va agredir mortalment una persona pel motiu de què portava tirants amb els mateixos colors que una bandera nacional. Aquesta coincidència és la que «dóna color» a la notícia i sembla suficient per posar el cas en relació amb el 4F. Mira també:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/494054

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cas_4F



