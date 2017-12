Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió [Vídeo] Disturbios en Atenas a 9 años del asesinato de Alexis Grigoropoulos por la policía Imágenes de los disturbios que "explotaron" en Atenas el 6 de diciembre de 2017, que conmemoran los nueve años transcurridos desde que Alexis Grigoropoulos de 15 años fue asesinado a sangre fría por un policía en el área de Exarchia en Atenas, el 6 de diciembre de 2008. [Video]: https://www.youtube.com/watch?v=rWNvLjEbvX4



Imágenes de los disturbios que "explotaron" en Atenas el 6 de diciembre de 2017, que conmemoran los nueve años transcurridos desde que Alexis Grigoropoulos de 15 años fue asesinado a sangre fría por un policía en el área de Exarchia en Atenas, el 6 de diciembre de 2008.



Todo comenzó unos minutos después de las 9 de la noche del 6 de diciembre de 2008, cuando una tensa discusión entre dos policías y un grupo de jóvenes terminó cuando los policías abandonaron la escena, pero solo para que los asesinos estacionaran su coche patrulla a unas calles de distancia y volveran a enfrentarse a los niños con sus armas. Uno de los dos policías (Korkoneas) apuntó hacia los niños y disparó dos veces. Una de las balas impactó en el corazón a Alexis Grigoropoulos, de 15 años, y cayó muerto.



Este asesinato en el corazón de Exarchia, un área de Atenas frecuentada por anarquistas en Grecia, desencadenó una serie de disturbios que se extendieron como la pólvora por toda Grecia e inspiró innumerables acciones de solidaridad y disturbios en más de 70 ciudades de todo el mundo por más de un mes.



Para la mayoría de los griegos, este es un momento marcado profundamente en la memoria, ya que la mayoría recuerda exactamente lo que estaban haciendo cuando las noticias del asesinato policial los sacudieron como una descarga eléctrica colectiva. Durante esos primeros días, las decenas de miles de manifestantes que participaron no se dieron cuenta de que estaban participando en algo que definiría profundamente los años venideros.



Estos eventos fueron grabados en la historia moderna como "Las Revueltas de Diciembre" o "La Rebelión de Diciembre".

This work is in the public domain afegir comentari ...