Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme Comunicado por la libertad de Rodrigo Lanza Desde diferentes compañeras y amigas de Rodrigo Lanza, unidas por las ideas antifascistas, queremos hacer público un comunicado sobre los recientes acontecimientos que han llevado a nuestro compañero a ingresar en prisión.



Tras días de bombardeo mediático, con informaciones falsas y no contrastadas, con el intencionado interés de conseguir una sentencia pública previa a la declaración de las partes, hoy por fin hemos conocido la versión de Rodrigo y otros testigos.



La primera "verdad oficial" ha construído una versión que poco se ajusta a los hechos sucedidos la noche del jueves, situando a Victor Laínez como una pasiva víctima del odio a la bandera española, y a Rodrigo Lanza como un agresor armado, actuando con premeditación, por la espalda y en grupo.



Esa noche nuestro compañero defendió su vida ante una agresión fascista con arma blanca, se defendió con su cuerpo, no utilizando ninguna barra de hierro ni sillín de bici.



Victor Laínez, es un miembro de la extrema derecha aragonesa relacionado tanto con conocidos neonazis como con Falanje Española de las Jons, los cuales, le reconocen como miembro de su organización y afirman públicamente: “Que sepan todos, que si la Falange Vasconavarra tiene que elegir entre los heróicos ejemplos de Victor Lainez y Josué Estébanez, ambos nos placen, pero que vamos a optar sin duda alguna por el de Josué. Antes prisión que cementerio.” Recordemos que Josué Estébanez de la Hija es un militar y neonazi que hace diez años asesinó al joven antifascista de 16 años Carlos Palomino, apuñalándole en el pecho.



Tenemos constancia de su participación en hechos violentos en el pasado, (como en el ataque llevado a cabo junto con neonazis al bar “Barrio latino” hace más de 20 años) y de toda una trayectoria en el movimiento Falangista. Victor Laínez no era un "patriota bonachón", un ciudadano de a pie cualquiera que amaba a su país; era un fascista con actitud activa y abiertamente racista.



La noche de los hechos, tras previamente insultar a Rodrigo (sudamericano y de estética punk) diciéndole “sudaka de mierda, vete a tu pais”, siguió a Rodrigo, y cuando este abandonaba el bar, Victor Laínez sacó una navaja e intentó apuñalarle repetidas veces. Esta vez sí, por la espalda, y afortunadamente Rodrigo, avisado por uno de los testigos, se dió la vuelta y consiguió repeler el ataque, golpeando a Victor Laínez y abandonando el local.



Gracias a este legítimo ejercicio de autodefensa Rodrigo sigue con vida, de lo cual nos alegramos, ya que en otras ocasiones no podemos decir lo mismo.



Nos vemos en la necesidad de recordar la cantidad de asesinatos políticos llevados a cabo por miembros de extrema derecha en el estado español en los últimos 30 años, así como el actual auge de agresiones nacionalistas. Existe un conflicto entre el fascismo y las que luchamos contra él, que para nada es nuevo en este estado ni fuera de él. El auge de la extrema derecha es una realidad bien palpable alrededor de todo el globo.



El clima político actual que vivimos en el estado español no podría ser más desfavorable, debido al conflicto nacionalista por la autodeterminación de Cataluña. Este caso ha sido evidentemente aprovechado para intereses partidistas y electorales con la complicidad de la prensa, ensalzando el orgullo nacional y señalando como enemigo social al movimiento okupa y a las personas migrantes en general.



Por otro lado resulta evidente que existe una clara intención de aprovechar lo sucedido políticamente para volver a poner en duda la versión del montaje policial del 4F, por el que Rodrigo cumplió 5 años de prisión.



Nos gustaría agradecer las muestras de apoyo y solidaridad recibidas y reiterar que la lucha por una sociedad más justa continúa.





¡Libertad para Rodrigo Lanza!



Compañeras y amigas de Rodrigo Lanza

