Actuacions a la Riera de Vallcarca Diverses actuacions a la Bodega la Riera de Vallcarca. Aquests divendres, dissabte i diumenge Aquest divendres 15 de desembre al vespre, l'Amr Wahba ens visita a la

Bodega La Riera, guitarrista i compositor arribat d'Egipte, porta amb

ell els millors temes instrumentals de guitarra clàssica des dels 70's i

fins als 90's, vine a coneixe'l a partir de les 21h!



Aquest dissabte 16 de desembre al migdia ens acompanya de nou la

Pilmaiquén Mikolta, cantautora amb un repertori d'arrel

llatinoamericana d'autors com ara Drexler, Fito, Silvio, Serrat,

Mercedes Sosa, la trobareu a partir de les 13h a l'escenari de la Bodega

La Riera, no hi falteu!



Aquest dissabte 16 de desembre el grup OCLUS serà a la Bodega La Riera

de Vallcarca a partir de les 21h, el millor repertori de pop rock en

acústic, no hi falteu!





Kafeta solidària amb els rescats d’animals abandonats a l’APV.

por Ateneu Popular de Vallcarca

Aquest dissabte 16 de desembre des de les 20h fins la 1,30h el

col·lectiu "Rescate Animal" organitza una Festa Petarda per finançar

aquest projecte de rescat de gossos abandonats a l'illa de Menorca .

Hi haurà musiqueta amb el Pd MACARENO i la QUINQUI SOUND tot amanit amb

tapeo vegà, sucs i birres a preus populars.



Vine a cantar, ballar i gaudir de els millor èxits del rock anglosaxó

aquest diumenge 17 de desembre a l'hora del vermut a la Bodega La Riera,

de la mà de la Nerea Bassart, no t'ho perdis!



Aquest diumenge 17 de desembre a la tarda-vespre, Les Fugitives Teatre a

la Bodega La Riera a les 19h.



Desprès de l'anterior treball "Sóc puta, i què?", Laia Pujol, Judith

Corona i Maria Ten ara ens sorprendràn amb "Dona-Foc, la dona que es

crema". No és un recital convencional, sinó un còctel de versos de

diferents poetesses, barrejats entre sí, que donen vida a un nou poema i

a una nova rapsòdia. Vine a descobrir aquest espectacle rítmic i

entretingut, que dóna veu a moltes poetesses contemporànies, sovint

oblidades a les antologies tradicionals.

