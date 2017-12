Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: altres temes Divendres cinema a la Cinetika,Milenium: els homes que odiaven a les dones Com cada divendres a la Cinetika fem cinema i sopa. Aquest divendres passem Milenium, els homes que odiaven a les dones. Hi haurà crispetes i begudes.

Comença a les 19.30 puntuals.



@Lacinetika

https://lacinetika.wordpress.com/2017/12/10/15-12-cinema-millenium-i-los/

This work is in the public domain afegir comentari ...