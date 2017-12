Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Anàlisi :: sanitat Duelo perinatal: el vergonzoso vacío y abandono por parte de las Instituciones Sanitarias españolas El duelo por la muerte de un bebé en periodo perinatal supone uno de los eventos traumáticos más importantes para una familia. Las secuelas que este tipo duelo puede dejar a las madres y sus familias pueden ser prevenidas con un correcto seguimiento y abordaje sanitario. No obstante, en España se encuentra un completo abandono y desidia, así como una total falta de recursos sanitarios específicos, al respecto de estos casos. Resulta especialmente llamativa la falta de apoyo y soporte institucional que en España se encuentra para las familias en los casos de muerte perinatal, así como la completa falta de formación al respecto en el personal sanitario -especialmente ginecólogos- que atiende a las mujeres que han sufrido una muerte perinatal. Se desprecia con ello las posibles secuelas que el duelo perinatal puede suponer para estas mujeres y sus familias, así como las consecuencias que un trato inadecuado por parte del personal sanitario puede tener en el pronóstico y evolución del tipo duelo con mayores posibilidades de evolución tórpida, el duelo perinatal.

Los fragmentos que publico aquí pertenecen a un artículo de 1991, en el que ya entonces se señala la importancia del correcto manejo y asesoramiento en el corto y largo plazo de los casos de duelo perinatal, así como la necesidad de una correcta formación al respecto del trato de estos casos por parte del personal sanitario. En Gran Bretaña, ya se encontraban en los años 90 unidades de psicoterapia específica para el duelo perinatal, así como multitud de redes de apoyo para los padres en duelo. Por el contrario, casi tres décadas después, en España, a excepción del personal de algunas unidades de neonatología, que tratan de asistir a los padres durante su duelo inmediato, sólo se encuentra un completo desierto en lo que respecta al apoyo sanitario a medio y largo plazo para las madres en duelo perinatal y sus familias.

Perder a un hijo en periodo perinatal ya es una tragedia en sí misma, pero al fin, una tragedia sin solución; el verdadero drama es que las consecuencias que este duelo pueda acarrear a las madres y familias que lo sufren, no sean detectadas, manejadas y tratadas correctamente con el fin de evitar mayores daños que, estos sí, tienen posibilidad de prevención y solución.

LA COMPLETA DESIDIA Y NEGLIGENCIA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS ESPAÑOLAS EN LO QUE RESPECTA AL DUELO PERINATAL DEBERÍA SER MOTIVO DE AUTÉNTICA VERGÜENZA.

Sirva de ejemplo ilustrativo de nuestro atraso en comparación con otros países, estos fragmentos del artículo de 1991, "Perinatal Bereavement: a milestone and some new dangers" (1), traducidos del inglés al castellano:

«Las actitudes hacia el duelo perinatal han cambiado profundamente en los últimos 25 años. Tal y como atestigua el constante goteo de artículos científicos sobre este tema que desde la década de los 60 se ha convertido hoy en día en una inundación (casi 400 artículos en el último conteo). Otra explicación a la creciente importancia que ha ido adquiriendo este problema en Gran Bretaña, se debe a los esfuerzos realizados desde la "Stillbirth and Neonatal Death Society"(2) -asociación que comenzó su camino en 1978 bajo el nombre de "Stillbirth Association"-. Esta asociación, que se creó a partir de la iniciativa de unas cuantas mujeres que habían sufrido una muerte perinatal, cuenta hoy en día con una red de cerca de 200 grupos de autoayuda a nivel nacional y ha ayudado a cambiar la forma en que los profesionales de la salud manejan el duelo perinatal. En este sentido, para cualquiera que pueda estar involucrado en el cuidado de los deudos -ya sean obstetras, pediatras, matronas o personal de las unidades de cuidados especiales para neonatos- el mejor lugar para buscar orientación al respecto es un folleto publicado por esta asociación a principios de este año».

«La muerte perinatal plantea dos tipos de problema: en primer lugar, cómo gestionar las reacciones de dolor inmediatas de los padres y, en segundo lugar, los graves peligros a largo plazo de un duelo parental no resuelto, que puede conducir a problemas psiquiátricos y a una mayor vulnerabilidad ante nuevas pérdidas y crisis futuras. El siguiente embarazo tras una pérdida perinatal es un periodo particularmente arriesgado, y no se trata de la panacea que con demasiada frecuencia se recomienda. No debe olvidarse el legado de problemas de personalidad que puede darse en los niños subsiguientes o "niños de reemplazo". Además, hoy en día la atención tiende a concentrarse exclusivamente en la aflicción del momento y en las necesidades a corto plazo de los padres, sin atender las necesidades a largo plazo».

«La razón de ser del manejo del duelo perinatal no consiste únicamente en ver y tratar a los dolientes, también es necesario que los médicos y enfermeras tomen su dolor en serio, por ello es importante que el manejo del duelo esté diseñado para ayudar a todos a enfrentar lo que sucedió en lugar de hacia el intento de ocultación de los sentimientos de culpa y de desconcierto ante la muerte perinatal».

