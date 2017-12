Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme [Sábado 23 dic] Bicicletada contra el negocio del encierro. Os invitamos a la bicicletada, en el barrio del Poblenou, para visibilizar algunas de las empresas que se lucran con el negocio de los muros, ya sea en cárceles o fronteras. A las 11h del sábado 23 de diciembre en el Parque del Clot (parte de abajo) Y el 31 de diciembre...

-11h concetración y desayuno en la cárcel de mujeres WadRas

-14h comida y ruido en el CIE de la Zona Franca

-20h centro de menores de Can Llupià



¡¡Abajo los muros!!

