12-16des a la Cinètika Festival Nunes

Del 12 al 16 de desembre a la Cinètika VII Festival Internacional de Cine Nunes 2017 Festival Internacional de Cine Nunes











LA CINÈTIKA, RAMBLA FABRA i PUIG, 32 BARCELONA



PRESENTAN:



7º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE NUNES



PROGRAMACIÓN:



MARTES 12 DE DICIEMBRE



19 HORAS: PRESENTACION DEL FESTIVAL



19,30 HORAS: LA VIDA EN UNA CORCHEA DE ADOLFO QUIBUS, FUERA DE



CONCURSO



MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE



18 HORAS: EL SECRETO DE LUCIA DE BECKY GARELLO, ARGENTINA



19,30 HORAS: Maa sisälläni DE JENNI KIVISTÖ, FINLANDIA, COLOMBIA



JUEVES 14 DE DICIEMBRE



18 HORAS: JONDO DE ALFREDO RUIZ, MEXICO, ESPAÑA



19,30 HORAS: MONEY DE MARTÍN ROSETE, ESTADOS UNIDOS,ESPAÑA



VIERNES 15 DE DICIEMBRE



18 HORAS: EL PRECIO DE LA RISA DE GABRIEL LECHÓN CUELLO, ESPAÑA



19,30 HORAS: ASI PASEN CIEN AÑOS DE MAU CARDOSO, ESPAÑA



SABADO 16 DE DICIEMBRE



18 HORAS: EL CINE DE NUNES EN EL SIGLO 21, MESA REDONDA



20 HORAS: ENTREGA DE PREMIOS



Entrega del NUNES de Honor de este año a MANEL MUNTANER

