Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: especulació i okupació defensem kan tonada Dijous 7 de Desembre del 2017, coincidint amb el 3er aniversari de l’okupació de KAN TONADA, un grup de solidàries amb la casa van realitzar un escarni al propietari de l’inmoble, Antoni Vila Casas. Vora les 12 del matí el grup, emmascarades amb la cara de Vila Casas, va arribar al número 9-11 del carrer Reina Victòria, al barri de la Bonanova (Barcelona), amb l’objectiu de fer palès el seu profund rebuig cap a l’especulador i visibilitzar el suport a la defensa de KAN TONADA.

Els voltants de l’edifici van quedar plens d’enganxines assenyalant al Vila Casas, es va penjar una pancarta al costat del’edifici -“A.Vila Casas, si ens deixes sense casa, no et deixarem dormir. Defensem Kan Tonada”- mentre es cridaven consignes de : “Vila Casas, Roba Casas”, “ Un desalojo, otra okupación”, “ Vila Casas especula i desallotja”. Finalment les solidàries van llegir un manifest explicant breument la situació de perill desallotjament de KAN TONADA i visibilitzant els especuladors que ens estant fent fora de Barcelona.





OKUPA I RESISTEIX

This work is in the public domain afegir comentari ...