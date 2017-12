Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Anàlisi :: amèrica llatina [Libro] Macri. Orígenes e instalación de una dictadura mafiosa Luego de dos años de avance sistemático la sombra de la dictadura mafiosa se extiende ahora sobre el conjunto de la sociedad argentina, una pequeña camarilla concentra los tres poderes del estado así como los poderes económico y comunicacional, lo que resta fuera de su alcance se presenta como un abanico de fuerzas impotentes ante la aplanadora del régimen. Contenido



Prólogo del autor (Noviembre de 2017)



1. Una introducción necesaria. Orígenes y auge del poder mafioso en Argentina (Septiembre de 2017)



2. En torno del concepto de dictadura mafiosa (Septiembre de 2017)



3. Argentina en contrarrevolución accidentada (Abril de 2017)



4. Las lumpenburguesías latinoamericanas. Élites económicas y decadencia sistémica (Mayo de 2016)



5. Después del golpe blando (Abril de 2016)



6. Ilusiones progresistas devoradas por la crisis (Marzo de 2016)



7. Tiempos oscuros (Diciembre de 2015)



8. Los avatares de un sujeto casi inexistente. Democracia ilusoria y reproducción del sistema (Septiembre de 2015 )



9. Economía de penuria y revuelta popular (Agosto de 2001)



10. La instalación hegemónica del parasitismo argentino (1981)



Leer libro: https://beinstein.lahaine.org/b2-img/Beinstein_MacriMafia_edWaiwen.pdf Mira també:

