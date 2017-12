Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article [Juicio Scripta Manent] Declaración Gioacchino Somma Hoy, así como para todas las futuras audiencias de este juicio en el que me veo imputado junto a mis hermanos, hermanas, pero sobre todo compañeros anarquistas, no os daré la satisfacción de ver mi cara en una sala de este tribunal. Hoy, así como para todas las futuras audiencias de este juicio en el que me veo imputado junto a mis hermanos, hermanas, pero sobre todo compañeros anarquistas, no os daré la satisfacción de ver mi cara en una sala de este tribunal.



¡Nunca en el pasado estuve presente en las salas donde se preparaba mi funeral y tampoco lo haré ahora!



Soy anarquista, individualista, antiautoritario y sobre todo estoy por la insurrección, que tiene como uno de sus primeros objetivos el destruir lugares de muerte como éste y las cárceles.



No formaré parte del espectaculito montado por un magistrado que, tomado por los retortijones del hambre, se puso a sueldo de un Estado que no reconozco, siendo yo un ciudadano del mundo en continua evasión de sus fronteras; no estaré ahí escuchando sus delirios o esperando al final para escuchar a alguien juzgarme “culpable o inocente”.

Para cualquier estado autoritario siempre seré “culpable” porque en la sociedad que quiero no habrá lugar para vosotros, para vuestros edificios y vuestras instituciones.



No tengo ningún interés en oírme explicar la historia del anarquismo por un siervo del Estado que tiene el fin de subrayar la existencia de “buenos” y de “malos”, justo porque su democracia se lo impone.



Hoy pide condenarnos a nosotros, mañana andará corto de cuartos de nuevo y pedirá condenar a los que hoy considera los “buenos”.



Pero la verdad es una: un anarquista no podrá ser nunca “bueno” para un Estado autoritario.



De lo contrario tendré que pensar que en los años desperdiciados en vuestros jodidos títulos en jurisprudencia nunca habéis aprendido el significado de los términos que utilizáis.



En un mundo donde la moral de sus habitantes está formada en una parte por la religión y en la otra por carroñeros de la “información” comprados por la magistratura o por las comisarías y cuarteles, consideré oportuno sacar un espacio web para la “contrainformación”.



Lo hice consciente de utilizar uno de vuestros medios.



RadioAzione, de la que soy único fundador y responsable, os lanzó a la cara lo que nunca queríais haber escuchado decir.



Dejar democráticamente el espacio a utilizar y que hiciese de cebo al que acudirían los peces, era vuestra intención pero yo me asenté en ese espacio y puse patas arriba vuestra “bonita” mesa.



Si precisamente os fastidiaba el espacio RadioAzione podríais haber utilizado una de vuestras “bonitas” censuras pero no lo hicisteis, ¿quizás porque alguien tenía que escribir las páginas y páginas de actas judiciales para ganarse un mendrugo de pan por algún año?

¿O quizás porque durante seis años estuvisteis allí para ir escuchando o leyendo mis pensamientos a través de un jodidísimo key-logger al que pusisteis incluso un nombre, “Agente Elena”, que con sus facturas hinchadas dio de comer a algún otro siervo del Estado?



Pero eso es otro tema… vuestros tejemanejes, sobre los que no me interesa profundizar…



Para concluir, porque para mi gusto os he dedicado ya demasiado espacio:



Reivindico el proyecto RadioAzione como mío y solo mío.



Proyecto en el que, desde que nació hasta que decidí cerrarlo, publiqué siempre mis “reflexiones” personales e individuales o aquellas las de otros compañeros en el mundo que considero afines.



Hice” todo ello legible a través del espacio y escuchable a través de la radio; con esto no estoy diciendo que hice las “cosas a la luz del día” pero porque era consciente de que, además de los compañeros, leyendo y escuchando también estabais vosotros y cuando ya no habéis podido escuchar más decirlas habéis llegado incluso al sabotaje de mi línea telefónica cortando los cables.



¡No son estas jugarretas de frustrados lo que me irrita, sino vuestra miserable existencia!

A lo largo de los años habéis intentado por todos los medios pararme: cárcel, seguimientos sistemáticos hasta a arrestos domiciliarios, controles a fondo en el domiciliario, amenazas, servicios secretos, infiltrados, etc…



¡Continúo aquí!



¡Nunca un paso atrás!



Al contrario que vosotros a mi existencia le he dado un sentido y un fin: ¡la destrucción total del Estado!



Considero el proyecto Croce Nera Anarchica un proyecto válido llevado adelante por compañeros a los que me siento afín, y no me planteé ningún problema en organizar en Nápoles la presentación de su revista y mucho menos en colaborar a través de las traducciones o en la actualización de la web durante un tiempo.



No será el espantajo inútil de este juicio lo que haga callarme, convencerme de no dar Solidaridad, Complicidad y apoyo económico a los compañeros, hermanos y hermanas, que hoy me priváis de tener cerca porque los habéis secuestrado en vuestros campos de concentración y en las los de todo el mundo.



¡No será el espantajo de vuestros campos de concentración lo que me haga dar un paso un milímetro atrás y borrar mis convicciones, que año tras año crecen cada vez más en mí, ni lo que haga que deje de ser total enemigo vuestro, de éste vuestro fétido y opulento existente y de todo el Estado-Capital!



Por la anarquía, por la insurrección



Gioacchino Somma

