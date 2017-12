Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: xarxa i llibertat Confederac.ió, un espai de trobada per a amants de la llibertat Confederac.ió neix amb l'objectiu d'ajudar amants de la llibertat a actuar amb força. Volem crear un espai que desperti consciències, que mobilitzi persones, que enforteixi grups, que connecti xarxes. La idea va sorgir en forma de proposta fa un mes, i avui ja és una web operativa en fase alfa. Us convidem a compartir les preguntes, invitacions a l'acció, informació sobre temes i organitzacions afins... Confederac.ió ofereix una infraestructura lliure, un espai multilingüe on el masclisme, l’homofòbia, la xenofòbia i altres comportaments agressius no hi tenen cabuda. L'espai està organitzat en àrees de trobada, presa de consciència, mobilització i activisme a llarg termini. Confederac.ió no és una incubadora de projectes ni una font d'informació. Volem promoure i ajudar col·lectius i projectes existents, no fer-los la competència creant-ne de nous. Confederac.ió dóna la benvinguda a persones guiades per la simplicitat, l’autonomia, la cooperació i la descentralització. A persones que apliquen menys ego i més natura als petits i grans problemes. A persones que aspiren a la felicitat per a tothom. Som conscients que les persones que estan ja ficades en alguna organització van molt liades i l'últim que volen és un canal més. El públic que anem a buscar és aquell que destina molta atenció a seguir l'agenda mediàtica i a participar en les denominades "xarxes socials" comercials, el públic que busca però no troba maneres d'actuar més enllà del "m'agrada", la manifestació i el vot. Hi ha molta gent que ha perdut la confiança en el capitalisme, la democràcia de partits i els mitjans de comunicació de masses, però segueix enganxada i busca alternatives. Hi ha moltes organitzacions i mitjans especialitzats que estan treballant en aquestes alternatives i que s'esforcen en assolir una massa crítica de participació. Unes i altres es busquen a les xarxes socials comercials, enmig d'un soroll immens, contribuint sense voler a la desmobilització i al poder de productes ultracapitalistes i de control social de darrera generació. Esperem que Confederac.ió aporti el seu granet de sorra en l'articulació d'accions amb força creixent. Us convidem a fer-hi un cop d'ull i a participar-hi. Mira també:

