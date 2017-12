Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió 08/12 Manifestació Llibertat Preses Polítiques (Sant Andreu) 08/12/17 MANIFESTACIÓ LLIBERTAT PRESES POLÍTIQUES

19:30 Pça L'estació, Sant Andreu







"Mi voluntad no tiene límites,

mi moral es grande,

mi espíritu es fuerte,

y mi corazón indomable."



-Xosé Tarrío-







Ens trobem un cop més als carrers, com cada any, per denunciar la repressió estatal a la que es sotmet a totes aquelles que no volen viure en un sistema que prioritza els privilegis d’uns pocs per sobre la resta. Uns privilegis que l’Estat defensa atacant, perseguint, assassinant, torturant i empresonant a totes aquelles que no s’ajusten al model social establert, que s’oposen a situar l’acumulació de capital per sobre de les seves vides.



És aleshores quan entra en acció el model penitenciari, on l’única cosa que es pretén és castigar i corregir a aquelles persones que transgredeixen una legalitat basada en aquest sistema de desigualtats i injustícies. La intenció d’aquest és donar una justificació científica al càstig de manera legal. No compta només modificar el que l’Estat considera que s’ha fet malament sinó modificar la pròpia persona.



La llei i la norma, que el Sistema tant defensa, permet la justificació de les elits a l’hora d’utilitzar la força per a la repressió de totes aquelles persones que la infringeixen. Així doncs, l’abús de poder sempre està justificat, si més no emparat, dins de la norma i/o legalitat.



És ben clar el paper que juguen les presons, els jutges, els fiscals i tots els actors del sistema repressiu, s’encarrega de mantenir l’ordre establert, proclamant una guerra que el Capital imposa mitjançant les forces de seguretat encarregades de vigilar, perseguir i inclús eliminar a totes aquelles que desobeeixen les normes que ells imposen.



La presó de per si comporta un patiment físic, psíquic i social per a les persones i perpetua la violència dins d’aquesta. Presó, règim FIES, CIES, detencions, registres.. cada cop més presents en les nostres vides, formant part d’una realitat palpable.





Cal tenir present que la presó es constitueix com a reflex de les iniquitats socials, de raça, gènere i classe, simultàniament, com a motor que les reprodueix i intensifica. No podem deixar de banda que tot el que es construeixi dins d’un sistema heteropatriarcal i capitalista, per defecte ho serà.





No podem passar per alt un dels fonaments del sistema penitenciari: torturar a la dissidència amb qualsevol mètode. Les condemnes de privació de llibertat són potser l'eina més feta servir per a colpejar qualsevol moviment social que escapi lleugerament als marges que el sistema pot assumir. Quan un moviment té potencialitat per a aguditzar les contradiccions del sistema, ràpidament apareixen els cossos repressius i judicials a ordenar registres i detencions contra aquelles que pensen diferent. Ho hem viscut de prop, amb la detenció de les anarquistes Mónica i el Francisco a Sant Andreu, ara en llibertat però

deportats a la força. També tenim presents els més de 15 i 10 anys de presó que carreguen a les seves esquenes les preses independentistes Lola i Marina, empresonades a l’ Estat Francès aïllades de les seves famílies. O l'Alfon de Madrid, perseguit per la Policia per la seva militància i finalment empresonat per la seva participació a la Vaga General del 14N, on la policia va elaborar un muntatge per tal d'empresonar-lo sota qualsevol pretext. També es castiga a qui ataca els fonament econòmics del sistema, la Lisa, la nostra companya anarquista, empresonada pels mossos i extraditada a Alemanya, on se la va condemnar a 7 anys i mig de presó acusada d'un atracament bancari. La ja

normalitzada persecució a les anarquistes, materialitzada en la darrera ofensiva de registres i detencions en les anomenades operacions Pandora i Pinyata, així com la insistència institucional en empresonar a les encausades per rodejar el parlament el 2011, per evitar que s'aprovessin

els pressupostos on es materialitzaven les retallades d'Artur Mas.



És flagrant la tortura que suposa la presó en el cas Basc: famílies, companys i companyes havent-se de desplaçar més de 900km cada setmana per visitar els seus, empresonats amb penes estratosfèriques i

dispersades per presons de tot l'Estat per a enfonsar i castigar tant a les preses com a les famílies. Així, l'Estat ha assassinat un bon nombre de persones, mortes en carretera durant els viatges que han de fer per visitar o amb suïcidis induïts per l'aïllament i el maltracta constant.



Una altra cara del mateix sistema és el feixisme, que és l'arma que fan servir al carrer i a les institucions per imposar la por a la població.

I a aquelles que l'enfronten, se les castiga fent servir les seves lleis feixistes: el Sergi, els antifeixistes de Zaragoza o les antifeixistes encausades pel 12 d'Octubre de 2013 en són alguns casos. Seguint el fil racista del sistema, s’elabora una institució anomenada CIE (Centre

d'Internament d'Estrangers) on s'hi tanca a tota aquella persona que no té "papers en regla", fent servir redades, aturant arbitràriament pel color de la pell a persones al carrer i perseguint a aquelles persones que, dignament, volen guanyar-se la vida i ajudar els seus familiars.



Darrerament hem vist revoltes als CIEs, fa pocs mesos un motí al CIE de Barcelona, demanant higiene i la fi de les pallisses que els funcionaris propinen a les internes, i fa dos mesos una fuga massiva al CIE de Madrid, d'on una nit van marxar més de 20 interns.



És per aquests motius que avui tornem a sortir als carrers, tornem a assaltar la nit i reivindicar que la lluita és l’únic camí i que la presó ha de ser enderrocada, per totes les que han estat, hi són i estaran dins dels seus murs.



En aquests últims dies, degut al panorama actual, hem anat veient cada cop més com ha anat augmentant la presencia policial als carrers. I es

que, la principal finalitat dels cossos de seguretat de l’Estat i de les presons es protegir la propietat privada, les fronteres, així com

castigar la dissidència policia que els hi planta cara. Per molt que els mitjans ens estiguin venent una cara heroica dels mossos pel recolzament del referèndum així com pel paper protagonista en els atemptats, NO OBLIDEM, sabem qui sou i ho tenim clar.



Ens trobem en un moment delicat en el que cal mantenir la memòria activada, per primer cop en molt de temps hem pogut veure com la repressió de l’Estat espanyol ha arribat fins i tot a alguns dels polítics catalans mostrant a les masses la seva cara més autoritària i decadent que la televisió ha mostrat. Defensem i defensarem que els murs de les presons s’han d’enderrocar, al mateix temps que el sistema que les necessita. No obstant cal seguir recordant que les mateixes polítiques repressives que estant patint, són les que porten anys defensant i per les quals algunes de les nostres continuen aïllades entre quatre parets.



Per cada cop que ens empresonin, ens assetgin, ens investiguin, ens reprimeixin i ens expulsin, nosaltres respondrem colze a colze, solidàries, inundant els carrers amb cada acció rebel, creant noves xarxes als barris i pobles, lluitant dia a dia, perquè per molt que ens intentin callar no podran silenciar els batecs dels nostres cors, batec a batec, a banda i banda dels murs.





Sant Andreu, Desembre de 2017

Sant Andreu Anticapitalista

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...