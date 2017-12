Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió Desembre Anticarcelàri a la CInètika Arriba el Desembre Anticarcelari a la Cinètika 06/12 Xerrada sobre centres de menors i menors tutelats a càrrec de Marea Turquesa i d'una companya expresa en un centre+curt "La Tama" (30min).



20/12 Xerrada "Dona i Presó" a càrrec de marxa contra les presons+peli "El patio de mi cárcel" (90min)



27/12 Xerrada sobre els CIE a càrrec del Sindicat de Manters+peli "Ilegal".



Tots els dimecres a les 19.30h, després hi haurà pizza vegana (beneficis per les XXI Marxes Contra les Presons Bcn)

This work is in the public domain afegir comentari ...