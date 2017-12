Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: ecologia Nube de rutenio sobre Europa: ¿qué es lo que ha pasado realmente? 27-11-2017 / A finales de septiembre de 2017, las autoridades de vigilancia de la radiactividad atmosférica de varios países europeos detectaron la presencia de rutenio-106 a niveles significativos. Para conocer aproximadamente el origen de esta nube radiactiva, tuvimos que esperar casi 2 meses… ¿Qué es el rutenio-106?



El rutenio es un metal bastante raro que se encuentra en los subproductos de la minería del platino; naturalmente, se sospecha que ataca la piel humana y causa cáncer.



Su variante isotópica detectada en el aire europeo, Rutenio-106, es un radioisótopo sintético (ausente en la naturaleza). Es un producto de fisión de la industria nuclear, que se encuentra en la cadena de descomposición del uranio. Se libera en forma de molécula volátil, el tetróxido de rutenio: RuO4, durante el tratamiento del combustible nuclear gastado, especialmente en las operaciones de calcinación de los residuos nucleares necesarios para la vitrificación. También está presente en los vertidos radiactivos (autorizados…) de la planta de reprocesamiento de La Hague, pero también en las precipitaciones atmosféricas de las explosiones nucleares. Las placas finas de este metal radioactivo también se utilizan en braquiterapia para el tratamiento de tumores oculares.



El rutenio-106 tiene un período radioactivo (el tiempo que tarda en perder la mitad de su radiactividad) de 373 días. Es un emisor de rayos beta que puede causar cáncer después de la ingestión. Cuando se desintegra, se convierte en paladio 106, que es radiactivo.



¿De dónde viene esta contaminación radioactiva?



Las redes de vigilancia de la radiactividad señalaron una cantidad significativa en Alemania (sobre el ruido de fondo), Suiza, Italia, Austria y Francia a través de las estaciones IRSN de Niza y Seyne-sur-Mer.



Los primeros comentarios de las autoridades fueron que las cantidades medidas en Francia “no tenían absolutamente ninguna consecuencia para la salud”, o incluso eran insignificantes. Sin embargo, inicialmente no pudieron explicar el origen exacto de esta sustancia. La ausencia de otros productos de fisión, como el cesio-137 o el yodo-131, impide esta contaminación por accidente en un reactor en funcionamiento. También se excluyó la hipótesis de un satélite que funcionaba con un generador térmico nuclear que contenía rutenio-106.



Las sospechas más probable, por lo tanto, se orientaron hacia una instalación de la cadena de combustible nuclear o un lugar de producción de isótopos para la medicina o la industria.

Los análisis más detallados de los estudios meteorológicos y de los datos de las estaciones de control proporcionaron, en última instancia, una idea de la zona geográfica a partir de la cual se originó la nube radiactiva. Una zona que, según una nota del Instituto de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear (IRSN) del 6 de octubre, estaría situada al sur de la cordillera de los Urales.



A partir de estos datos, todo indicaba que la contaminación provenía de Rusia o de un país cercano (Kazajstán, Ucrania). Sin embargo, las autoridades de la región de Cheliábinsk y el especialista en energía Rosatom negaron el origen ruso en su conjunto, alegando que se trataba de información falsa destinada a desestabilizar el Kremlin y obtener información sobre las fábricas de esa región. A mediados de octubre, Rosatom declaró: “En las muestras recogidas del 25 de septiembre al 7 de octubre, incluso en los Urales meridionales, no se encontró ningún rutenio-106 excepto en San Petersburgo”.



Inicialmente, este accidente fue más o menos ocultado por la esfera mediática. El 9 de noviembre, sin embargo, el IRSN publicó una segunda nota señalando con mayor precisión la probabilidad del origen ruso de la contaminación, ya que la fuente de la emisión se encuentra entre los Urales y el Volga. Dependiendo de las simulaciones realizadas, el margen puede representar entre 100 y 300 terabecquerels! El laboratorio francés independiente de CRIIRAD, que había solicitado la identificación de la fuente de emisión, recuerda que la cantidad de radiactividad potencialmente emitida mencionada por el IRSN es considerable y representa cerca de 375.000 veces las emisiones anuales autorizadas para una central nuclear francesa como la de Cruas. Si se conoce esta cantidad, deberían haberse tomado medidas al principio de la emisión. ACRO, otro laboratorio independiente, recomienda clasificar este accidente en el nivel 5 de la escala INES (que tiene 7).



Las sospechas se dirigen hacia Rusia y más particularmente a Mayak



Sin embargo, el 20 de noviembre de 2017, contrariamente a las declaraciones de Rosatom, la agencia meteorológica rusa Rosguidromet terminó difundiendo una información sobre una contaminación “extremadamente alta” en la región de los Urales del Sur. Un documento distribuido por esta agencia indica que la radiactividad en la estación de Argayash fue 986 veces superior a la del mes anterior.



Incluso si, como señala el CRIIRAD, los datos publicados por la agencia meteorológica rusa plantean interrogantes, presentando niveles que en última instancia se acercarían a los detectados en Rumanía o incluso en Italia, parece poco probable que una institución oficial rusa pueda calificar la contaminación de extremadamente alta sin razones válidas.

En consecuencia, podría aclararse el origen de la contaminación. De hecho, la mayor radioactividad registrada por la Agencia Meteorológica se encuentra en sensores instalados a unos treinta kilómetros del complejo nuclear de… Mayak.

Un nombre tristemente célebre por haber sido ya escenario de uno de los accidentes nucleares más graves de la historia en 1957, un suceso con consecuencias desastrosas para los habitantes de esta región de los Urales meridionales, y mantenido en secreto durante décadas por la administración soviética.



Greenpeace Rusia acaba de solicitar a Rosatom una investigación exhaustiva sobre este accidente, que por lo tanto parece muy probable que esté relacionado con el complejo nuclear de Mayak. Sin embargo, las autoridades rusas deben reconocerlo…



Por su parte, la activista rusa Nadezhda Kutepova, con su conocimiento del complejo Mayak, destaca la posibilidad de un accidente en una planta de reprocesamiento de combustible nuclear o en una instalación relacionada con la vitrificación de residuos radiactivos (véase su comunicado de prensa más abajo).



Consecuencias para la salud



El rutenio-106 tendería a adherirse a los huesos después de la ingestión, lo que podría desencadenar cánceres a través de su radiación beta ionizante.



Parece razonable decir que este accidente no tendrá ningún impacto importante en la salud de los franceses. El período radiactivo de este elemento (más de un año) ciertamente sugiere la posibilidad de contaminación sostenible del suelo, pero las posibilidades de absorberlo son bastante reducidas en comparación con las de las poblaciones que viven en las inmediaciones del accidente.



La situación es mucho más preocupante para todas las personas que viven en torno a la instalación accidentada, donde las dosis recibidas por los habitantes podrían haber superado varias decenas de milisieverts en unos pocos días (recuerde que el umbral legal anual es de 1 mSv por año de exposición en Francia). Para evitar la contaminación, deberían haberse adoptado medidas de contención y eliminación.



Un sitio de información local informó que un cierto temor se había desatado en esta área y aconsejó invitar a la gente a lavarse la cara con alcohol (¿Es efectivo?). El rutenio 106 también podría acabar en la cadena alimenticia, ya sea a través de huertas, cultivos o setas consumidas en esta región.



Ante el lento reconocimiento por parte de las autoridades locales de este accidente, la relativa inacción de la comunidad internacional sobre este tema (OMS, OIEA) y la toxicidad cancerígena de este isótopo, es evidente que este accidente tendrá consecuencias desastrosas para la salud de la población de esta región de los Urales, que ya ha sido dañada en numerosas ocasiones por la más abyecta irresponsabilidad de la industria nuclear.



Comunicado de prensa de Nadezda Kutepova



Me llamo Nadezda Kutepova. Soy un refugiado político en Francia desde julio de 2015. Durante dieciséis años (1999-2015), como abogado y director de la ONG “Planeta de la Esperanza”, defendí a las personas infectadas por las fábricas Mayak que vivían en la ciudad cerrada de Ozersk en la región de Cheliabinsk. Por eso mi ONG ha sido reconocida como “agente extranjero” y acusada de espionaje. Así que me obligaron a salir de Rusia para evitar la cárcel. Nací y crecí en el pueblo cerrado de Ozersk, mientras que mi abuela y mi padre trabajaban en Mayak. Sigo todas las noticias de Ozersk y Mayak porque me gustaría volver y seguir trabajando en esta región tan pronto como esté segura de que conseguiré garantías sobre mi seguridad. He seguido de cerca la evolución de los datos sobre contaminación por rutenio 106 desde que el Ministerio alemán de Seguridad Nuclear publicó su primer comunicado de prensa.



Mayak es uno de los puntos del planeta con mayor contaminación radioactiva. También se conoce como Asociación de Producción de Mayak (en ruso: Маяк производственное объединение, donde Маяк significa “faro”). Estos son los nombres con que se conoce un complejo con equipamientos nucleares entre las ciudades de Kaslo y Kyshtym, en la provincia de Cheliabinsk, Rusia



Resumen cronológico

· 4 de octubre: IRSN, el Instituto Francés de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, informa de la detección de rutenio 106 en Europa oriental y sudoriental.



· El 5 de octubre de 2017, la asociación francesa CRIIRAD publicó información sobre la existencia de contaminación por rutenio 106.



· El 8 de octubre de 2017, el Ministerio de Seguridad Nuclear de Alemania anunció que se había encontrado contaminación con rutenio-106 en toda Europa y que se pensaba que la fuente estaba situada en el sur de los Urales.



· El 9 de octubre de 2017, el IRSN (Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear) informó que también encontró contaminación por rutenio en Francia.



· El 11 de octubre de 2017, Rosatom y la Autoridad Regional de Cheliábinsk (donde se encuentra el emplazamiento de Mayak) anunciaron que están vigilando la situación de las instalaciones nucleares y que no ha habido incidentes ni accidentes. www.kommersant.ru/doc/3435048

El Ministro de Seguridad Pública de la región de Chelyabinsk declaró que creía que esta información sobre la contaminación podría ser el resultado de una confusión, debido al aniversario del accidente de Mayak del 29 de septiembre de 1957. Asume que se trata de un truco político iniciado por alguien que espera recibir datos secretos sobre la planta.



· El 16 de octubre de 2017, concedí una entrevista para el periódico “Kommersant” durante la cual informé que Mayak había probado un nuevo equipo los días 25 y 26 de septiembre de 2017 en la planta de reprocesamiento de combustible nuclear irradiado y que podría haber ocurrido algo anormal. https://www.kommersant.ru/doc/3440903

El director de Mayak se negó a comentar esto al periodista. El portavoz de Mayak dijo:“Aquí no hay rutenio. Porque las cosas siempre van bien aquí en Rusia”.



· 19 octubre https://www.kommersant.ru/doc/3442811

La autoridad de la región de Chelyabinsk cambia su postura y anuncia que “el 25 de septiembre se han encontrado trazas de rutenio 106 en la región, 200 veces más bajas que los límites autorizados”. Se desconoce el origen de este rutenio. La autoridad explica que la presencia de este isótopo no ha sido detectada previamente porque es muy difícil de identificar porque emite radiación beta, cuya detección requiere equipos especiales. Sin embargo, afirma que existe tal equipo en la región.

Los especialistas de la Rosgydromet de Chelyabinsk (Departamento del Estado que realiza las mediciones de la contaminación) realizan normalmente mediciones semanales o mensuales. Para ello, envían los resultados de medición a Ekaterimburgo, donde otros especialistas los descifran e identifican si hay o no un exceso de emisiones. La Autoridad de Chelyabinsk convocó al consejo de especialistas nucleares el 2 de noviembre de 2017.



· 20 de octubre http://uralpress.ru/… /ozerskiy-mayak-ne-vinovat-v-poyavleni… El vicegobernador Klimov de la región de Chelyabinsk dijo:

1. Mayak no es la fuente de contaminación por rutenio. Porque durante el reprocesamiento, el rutenio no puede aislarse de otros radionucleidos.



2. A partir del 20 de octubre, no ha habido rutenio en la región de Chelyabinsk.



3. Pero el 25 de septiembre, fue encontrado por Rogydromet. Era 20.000 veces menos que la dosis anual para el público. Era rutenio “en tránsito”, no de origen local. Ha estado aquí a miles de kilómetros del área, pero no sabemos dónde. ¿De dónde puede venir estas emisiones de rutenio en Mayak?



Desde la planta de reprocesamiento 235 o RT 1, donde se encuentra la planta de vitrificación de residuos nucleares de muy alta actividad. El horno de vitrificación forma parte de la planta de reprocesamiento N 235 del combustible irradiado N 235 en Mayak.



El nuevo horno vitrificador, modelo 500/5, entró en funcionamiento el 27 de diciembre de 2016. Ya hubo problemas durante la construcción y las pruebas. Según el programa oficial, el horno debería haber empezado a funcionar en septiembre de 2015.



Hay un artículo en el que personas anónimas explicaron que Mayak pagó para que una empresa construyera el horno, pero que no dio cuenta de nada de lo que había hecho y quebró.

http://www.atomic-energy.ru/SMI/2016/10/28/69941



Mayak buscó urgentemente otra empresa porque se produjo un aumento de los desechos de alta actividad no vidriados. Durante las pruebas, se realizó la vitrificación de los residuos de baja actividad y hubo varios problemas que pudieron resolverse rápidamente, sin accidentes significativos. El nuevo horno vitrificador, modelo 500/5, entró en funcionamiento el 27 de diciembre de 2016.

http://mirtesen.sputnik.ru/… /Novaya-elektropech-PO-%C2%ABMa…



Mi idea es qué horno fue construido con muchos problemas que se traducen en el aprovechamiento y creo que esta es la causa de la fuga de rutenio 106 en septiembre de 2017.



Según el experto francés en protección radiológica Jean-Claude Zerbib, la posibilidad de que esta contaminación pueda proceder de la planta de vitrificación de residuos se explica a continuación:

1. En mayo y octubre de 2001, la asociación “ACRO” descubrió contaminación del suelo por rutenio 106 alrededor de las plantas de La Hague. Los incidentes durante las operaciones de vitrificación dieron lugar a una fuga hacia el exterior. En este caso, todas las operaciones de lavado y filtración que utilizan filtros “Very High Efficiency” (filtros de eficacia 99,9%) están en cortocircuito.



2. La química del rutenio es compleja. Dado que las soluciones a vitrificar se calientan a 650°C durante la calcinación, el rutenio puede estar en forma volátil (RuO4), una forma inestable que, en contacto con el oxígeno del aire, devolverá los aerosoles RuO2. Desde la fase gaseosa hasta una nube de aerosoles finos, el rutenio 106 puede depositarse en el suelo después de haber sido transportado más o menos lejos, dependiendo de la altura a la que se haya producido la transformación en RuO2. Esta situación también puede darse durante las operaciones de reprocesamiento, pero en este caso todos los radionucleidos gaseosos (friptón 85 en particular) o los radionucleidos volátiles (yodo radiactivo) habrían acompañado a la pareja de “rutenio y rodio 106”.



3. Dado que el gas está caliente, podrá elevarse bastante alto, de modo que los finos aerosoles formados en altura pueden ser transportados lejos del punto de descarga.



4. Los rusos han estado utilizando la tecnología de vitrificación desde 1987 y ya han procesado más de 4.000 toneladas de residuos vitrificados.



5. Durante las campañas de reprocesamiento en La Haya, con un promedio de 1.000 toneladas de combustible, el orden de magnitud de la actividad anual total en Ru 106 se aproxima a 40.000 TBq, o alrededor de 40 Tbq/t.



6. IRSN estima que se liberan en origen 300 o 400 TBq, es decir, la cantidad contenida en unas diez toneladas de combustible reprocesado (aproximadamente 20 elementos combustibles)… Esta cantidad es compatible con una operación de vitrificación.



Sin embargo, estas son sólo hipótesis que pueden ser superadas tomando medidas en torno a las instalaciones de Mayak, que causaron el desastre del 29 de septiembre de 1956, cuando se proyectaron soluciones de productos de fisión en las proximidades (explosión e ignición debidas probablemente al hidrógeno producido por radiolisis de las soluciones). Las ciudades y aldeas afectadas fueron eliminadas físicamente de los mapas soviéticos. Un desastre reconstruido por el análisis científico-policial realizado por Jaures Medvedev.



Preguntas de carácter general.



¿Podríamos revisar los testimonios locales? No, porque la gente tiene miedo después de la historia de intimidación y la ONG El Planeta de la Esperanza. Esto sigue siendo así en las regiones: la policía vigila todas las actividades de los activistas.

¿Existe una supervisión y control independientes? No, Mayak se controla a sí mismo.



La historia de los accidentes en Mayak



· 1949-1952: Vertido de residuos nucleares en el río Techa. Esta información se mantiene oculta durante 40 años.

· 9 de septiembre de 1957: Explosión Nuclear – Información secreta durante 32 años.

· 2005: Derrame de 60.000 residuos nucleares en el río Techa. Información oculta e investigación abierta por el Procurador General de Rusia.

· 2007: Accidente en la planta de reprocesamiento de residuos nucleares (combustible gastado) con contaminación del territorio de Mayak. Accidente oculto por el gerente de planta. La información es divulgada a través de nuestra alerta.



¿Qué debemos hacer al respecto?



Es necesario crear un grupo internacional para investigar el emplazamiento de Mayak, quizás en el marco del Parlamento Europeo, con la participación de personas y expertos independientes de los Estados afectados. Nadezda Kutepova.



Fuente: https://noticiasdeabajo.wordpress.com/2017/11/27/nube-de-rutenio-sobre-e/

