Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme La República catalana vista desde Llatinoamèrica Dissabte 2 de Desembre, 18h, Centre Social de Sants. Venezuela, Honduras , Colombia i Brasil, una perspectiva de solidaritat amb la lluita catalana de lluitadors i activistes sud americans.US HI ESPEREM.

This work is in the public domain afegir comentari ...