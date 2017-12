Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: sense clasificar La ira de behelial Nuevo monográfico sobre la represión al anarquismo, segunda parte de la publicación Podréis detenernos pero no pararnos Ya en la calle (a la venta por 1€) y en la red el segundo número monográfico sobre la represión al anarquismo en el Estado español. El monográfico analiza el periodo represivo vivido por el anarquismo ibérico entre 2013 y 2016, desde la operación facebook y la operacion columna o caso mateo morral, hasta los titriteros, pasando por las distintas operaciones pandora, piñata e ice y repasando también el contexto internacional y cómo ha sido y está siendo la represión en los paises colindantes (en especial en Italia y Grecia), actualiza los diferentes casos y sigue abordando la solidaridad y la respuesta desde el ámbito anarquista.



-Arquitectura, mitología, folclore y operaciones antiterroristas 1

-Desarrollo de un intento por justificar lo injustificable 5

-El fenómeno terrorista como arte de gobernar: la Paz en nuestros tiempos 8

-La Ley es el crimen 14

-El origen de las prisiones. Genealogía de un castigo civilizado 17

-Cuando las barbas de tu vecino veas cortar: crónica de una represión anunciada 23

-Operación Columna. Unas palabras sobre el Caso de Mónica y Francisco 26

-El caso de los atracos de Aachen 29

Se ha empezado a distribuir por diversos locales, centros sociales y distribuidoras afines, así como diversas presentaciones próximamente.



Para descargar/ver http://contramadriz.espivblogs.net/2017/11/29/publicacion-la-ira-de-behe/ Mira també:

http://contramadriz.espivblogs.net



