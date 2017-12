Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: sense clasificar Ds 2 des 18h, Gràcia: Anarquisme per un barri millor Aquest dissabte reprenem la campanya Anarquisme per un barri millor, que vol oferir al veïnat una introducció al pensament anarquista, més enllà dels tòpics i les idees preconcebudes.



https://www.youtube.com/watch?v=OLz29TTSbiU



Introduirem el que vam treballar el curs passat per, tot seguit, avançar a partir de nous qüestionaments. Combinarem aquest espai de debat i reflexió amb posterior música, birra artesana i menjar vegà.



18:00 h LEGITIMITAT VS. LEGALITAT- Debat



La confrontació de la legitimitat i la legalitat està a l'ordre del dia del context polític actual. Com actuem les anarquistes quan aquestes nocions no coincideixen? Com podem transformar la frustració actual envers l'estat de dret, en legítima insurgència? Vine a dir la teva!



20:00 h CONCERTS DE TAQUILLA INVERSA- Malefikamaluma i Lil Russia



Dues artistazas de revelació ens destensaran després del debat.

Malefikamaluma amb versions i alguns temes propis en acústic i Lil Russia amb saxo i rap, tot interpretant cançons del seu grup Purple High https://www.youtube.com/watch?v=kSKgF7B4MBs

Passaran gorrito, no sigueu rancixs



21:00 h JAM LLIBERTÀRIA+SOPADOR VEGÀ



Comptarem amb les artistes anteriors, una guitarra amb loop, una caixa de ritmes i tot el que hi vulgueu aportar. També tindrem la visita sorpresa d'unx artista del barri que no apareix al cartell...

Podreu ajudar a subvencionar l'assemblea i l'espai Ka La Trava i Jahnela comprant birra artesana Rosa de Foc i sopant el nostre menú lliure de crueltat.



Us hi esperem!

