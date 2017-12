Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: altres temes Disapte 2 a les 18 Presentació "un lobo sin manada" i pase pel·lícula quinqui "Criando ratas" a LA CINETIKA El disapte 2 de Desembre a les 18.00 a La Cinètika, carrer Fabra i Puig amb carrer les monges. Metro Fabra i Puig (L1)



Presentació del llibre "Un lobo sin manada" a càrrec de Jordi Gómez Vigo i pase de la pel•lícula "Criando ratas"



Les anades i vingudes, les alegries i les penes. L’aprenentatge d'en Jordi pels carrers de Sant Andreu es el fil conductor del llibre que ens presentarà l'autor a la Cinetika. Amb un to molt proper, amb la descripció de paisatges coneguts i la senzillesa del protagonista no es difícil devorar-lo capítol a capítol.



Xerrarem una mica amb l’autor, intercanviarem vivències seves, algunes relatades al llibre. Fins i tot preguntes o interpel•lacions del llibre



Després passarem la pel•lícula "Criando ratas". Basat en el clàssic cinema quinqui, els protagonistes son joves d'un barri xungo que passen les hores al carrer i aprenen a sobreviure entre drogues, violència i pobresa. És una peli molt dinamica i entretinguda.



HI HAURÀ DINAR ABANS PER TRURE FONS PER UNA COMPANYA PRESA A ALEMANYA



@LAcinetika

https://lacinetika.wordpress.com

