Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió Diss. 2 Desembre- Dinador Rebel a la Cinetika Comencen els dinadors rebels, aquest dissabte 2 de Desembre a les 14h a la Cinetika!



I a partir d’ara, cada dissabte primer de mes.



Fins que totes siguem lliures, la manada no descansa!





------------------



Empiezan los comedores rebeldes, este sábado 2 de Diciembre a las 14h en la Cinetika!Os esperamos ahí para generar un espacio de encuentro en solidaridad a Lisa, la compañera presa en alemania acusada de expropiar un banco.



A partir de ahora, el primer sábado de cada mes.



Hasta que todas seamos libres, la manada no descansa!







Para más información sobre el caso Mira també:

https://solidaritatrebel.noblogs.org/



This work is in the public domain afegir comentari ...