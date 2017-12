Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme La ultradreta a Catalunya Amb Jordi Borras i Carles Vinyas, aquest dijous a les 19h a la@UniBarcelona Més necessari que mai organitzar aquestes xerrades per conèixer el rostre del feixisme i com plantar cara.

This work is in the public domain afegir comentari ...