Inmediatamente se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados, que decían “los vamos a matar, son pocos, son cuatro” y, acto seguido, los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo.



A continuación, el grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente sobre los cuatro efectivos, lo que demostraba la preparación militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento.

https://www.facebook.com/AccionGrupalAntirrepresiva/posts/16321406734733 Comunicado de la asamblea multisectoria espontánea que se concentró, marchó y realizó un corte de ruta asambleario e informativo el domingo 26:



En el marco del avance represivo de este Gobierno en manos de sus fuerzas de seguridad, y repudiando el asesinato de Rafael Nahuel, nos convocamos y concentramos en Asamblea, decidiendo un corte de ruta informativo en Ruta 40 norte, para visivilizar y exigir la atención médica de lxs heridos de bala aun refugiadxs en la montaña y el cese de la militarización del territorio.



En este marco represivo se dió el desalojo de la Lof Winkul Lafken en el que se violaron todos lo Derechos Humanos, y sobre todo de lxs niñxs.



Repudiamos el accionar de los medios hegemónicos que difunden que esto fue un "enfrentamiento", ya que en realidad fue un fusilamiento.



El despliegue represivo no permitió ni siquiera el ingreso de las organizaciones de DDHH.

