Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats Xile: Ha guanyat el Front Ampli No hi ha cap dubte, el gran guanyador de la jornada electoral ha estat el Frente Amplio (FA). Beatriz Sánchez va obtenir 1.336.622 vots, representant el 20,27% del total i situant-se en un contundent tercer lloc. Només 159.938 vots de diferència del candidat de oficialisme, una mínima diferència amb els partits tradicionals de l'esquerra i el centre xilè que governen des de fa dècades. A més, va triomfar a la Regió Metropolitana i Valparaíso, imposant-se en els centres urbans més importants. I va obtenir majoria en diversos barris dels més populars i grans de la capital. Demostrant que no tan sols que va ser la tercera força, sinó que va expressar realment una ruptura massiva amb els partits del règim.



Per això al final de la jornada de diumenge, va quedar clar que el FA representa un sector massiu, que va coronar el dia amb l'obtenció de 20 diputats (el 13% de la cambra baixa), un senador i 19 cores. En la seva primera elecció presidencial i parlamentàries el FA va arrasar.



Les raons del triomf



El FA va canalitzar la fallida de la Nova Majoria, dels partits tradicionals de l'esquerra i el centre. La ruptura amb aquests partits històrics, a propòsit de les seves contínues traïcions a les lluites, i de la seva defensa acèrrima de l'herència de Pinochet, ha arrossegat milions cap a l'abstenció o la recerca de noves alternatives ... i aquí van trobar al FA.



Els motius del triomf no van sorgir en la campanya electoral i no són precisament producte del programa o la política del FA. El govern de Bachelet no va complir amb les expectatives de canvis que tenien els que van votar per ella. Les reformes d’aquest govern han acabat en mers canvis cosmètics que han deixat les coses tal com estaven abans. No hi va haver assemblea constituent, la reforma laboral va empitjorar les condicions per a la lluita sindical, la gratuïtat estudiantil és una engruna i continuen el lucre, entre un gran etc.



Aquesta política de constant suport als patrons ha pràcticament liquidat la presència de la Nova Majoria a nivell estudiantil, i aquest espai l'ha anat ocupant el FA en els últims anys. Semblant al cas de No + AFP que és dirigit per un sector procliu a FA, que és un contrapunt sindical a la crisi històrica que viu la CUT dirigida per la Nova Majoria.



El FA té el mèrit d'aixecar-se com una alternativa unitària enfront de la crisi de representativitat que viu el país i va aprofitar l'espai. La ruptura amb els vells partits ha obert expectatives i a l'esquerra va aparèixer el FA com una parada possible per a milers de desencantats.



Un gran triomf ... i els seus límits



La necessitat de canvi que fa anys va obrir un clima de polarització política al país, ha tornat a reflectir-se en aquestes eleccions. El FA és un producte d'anys de lluita i ruptura política, no el seu autor. Però aquest producte ha mostrat límits en el seu programa i polític. La seva constant negativa a declarar-se d'esquerra i anticapitalista, es combina amb el tebi programa que va presentar per a les eleccions. Planteja assemblea constituent i acabar amb l’AFP, però en tots els altres aspectes arriba a mig camí dels canvis que necessita el país: en educació, salut, treball, pobles originaris i immigrants.



Però, sobretot, ha posat per davant la necessitat de lluitar des del parlament i la institucionalitat, deixant de banda la necessitat de la mobilització i l'organització del poble i els treballadors. Conté la massiva i progressiva ruptura en els estrets marges de la institucionalitat pinochetista defensada per la Nova Majoria i la Dreta.



Aquests límits fan retrocedir l'inqüestionable triomf que han obtingut, perquè desvien la força social i política que ha fet possible aquest fenomen cap a les urpes d'aquest podrit règim. I cal reposar el camí. No acabarem les AFP tan sols oposant-nos al congrés. Si els nous representants frontamplistes buscan donar aquesta lluita, podria ser una aportació sempre i quan l'eix sigui l'organització i la mobilització als carrers. I el mateix amb les altres demandes sentides pels treballadors, estudiants, les dones i els pobles originaris.



Les tasques pendents



El FA es va comprometre en el seu programa a acabar amb les AFP. Cal que ja lliurin una proposta de com lluitarem, en conjunt amb el No + AFP i amb una crida ampli a la unitat amb aquesta lluita. Es va comprometre a l'assemblea constituent i estem expectants davant la presentació d'aquest projecte al congrés i un pla de lluita per a exigir-la als carrers. Així amb l'educació gratuïta, la salut gratuïta, els drets de les dones i l'autonomia dels pobles originaris.

Cal acabar amb el patronal codi laboral, amb la subcontractació, contractes a termini fix, terciarització i baixos sous al país. Cal fer fora dels sindicats els dirigents venuts, i ajudar a acabar amb a històrica traïció de la CUT, donant naixement a una nova central que ens reuneixi a tots i es posi al capdavant de totes les lluites.



Creiem que l'única manera real de lluitar contra la dreta està als carrers. De lluitar contra els empresaris, i contra els seus funcionaris de la Nova Majoria. El triomf del FA serà una conquesta del poble i els treballadors si es posa al capdavant de les tasques plantejades fa anys per les mobilitzacions, si es transforma en un referent de lluita.



Moviment Socialista dels Treballadors (secció xilena de la UIT-QI)

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...