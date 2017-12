Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió El juez permite a Txuma Altable visitar a su madre . El juez de Vigilancia Penitenciaria ha dado finalmente permiso para que el preso político vasco Txuma Altable pueda ver a su madre, de 92 años de edad, enferma de parkinson e imposibilitada totalmente para realizar el viaje para visitar a su hijo preso en Castelló I, a 550 kilómetros de su casa.



Etxerat denunció la pasada semana la cerrazón que mantenían en el caso de Altable, tanto la dirección de la cárcel de Castelló I, como la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, impidiendo que Altable pudiera disfrutar de un permiso para ver a su madre, dándose la circunstancia de que el informe del fiscal de la Audiencia Nacional española, que así lo había hecho saber al juez de Vigilancia Penitenciaria, recoge que se dan las condiciones para que Altable solicite cambio de destino al objeto de estar cerca del domicilio familiar.

