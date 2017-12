Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: corrupció i poder Mierda de democracia en la sociedad democratica, las carceles se construyen muy rapido y sirven de modelo a las fabricas y las escuelas. En democracia una minoria capaz de inspirar de vez en cuando un temor bien palpable a la mayoria, es la que en realidad gobierna.



El pueblo en democracia mas o menos piensa: parece que los democratas que gobiernan entienden algo que nosotros no acabamos de enetender en este momento., si no fuera asi como han podido actuar y triunfar de esta manera decidida. Y si es asi como el pueblo queda preso de una estetica de firmeza democratica, que le lleva a una inaccion y cae abatido por el terror democratico, que es la etica de justicia del gobierno en democracia.

En democracia la labor de los intelectuales es enseñar al pueblo a consolarse con los chistes politicos, y el pueblo enseña a consolarse a los intelectuales haciendolos adictos a las tabernas.

El pueblo cuando vive para un fin lejano, es porque el gobierno en democracia necesita ocultar sus estafas en el presente. La democracia es el culto al futuro convertido en religion de estado,, perjudicando y llevando a las personas a la miseria y negando la creacion colectiva al pueblo.

La democracia demuestra con los hechos, que los enchufes, la chapuceria, el robo, el expolio, la estafa es su esencia, y con esta, degrada al pueblo, lleva a las personas a odiar a todo el mundo y asi mismas.

El pueblo ideologizado por la democracia, va atrofiandose y va sustituyendo en parte o completamente por razones de conveniencia respecto al fin principal, y de esa manera el estado democratico crea su dinamismo, y asi toma decisiones grandiosas, como la construccion de grandes estructuras( vias ferreas del ave, autopistas, areopuertos, ciudades dormitorios, museos faraonicos etcc...). Necesita unos esponenentes vistosos,para desmostrar la seriedad de sus planes, y de esa manera queda al descubierto que es imposible en democracia coger al gobierno con las manos en la masa, pues aunque se muestre con pruebas y calculos definitivos la estafa a gran escala, de los adictos al regimen democratico, el pueblo atrofiado por la ideologia de la democracia, carece de energia, pues su juventud llena de dudas, no aguanta el drama de la soledad, y cae en la ideologia de la democracia o en la drogadiccion y el alcoholismo.

Mientras esperamos ansiosamente el comienzo de la revolucion mundial, la ideologia democratica, ha calado todas las esferas de nuestra vida, y es por eso que cualquier fruto del trabajo material o espiritual, ha de contraer un cierto reflejo mistico, una señal que confirme su fidelidad respecto al fin ideologico democratico, desde un pan a un boton, pasando por un libro o un papel, ¡TODO! Desde , por, y para la democracia.

Si en la sociedad democratica alguien actua con panico ofensivo, cualquier persona dentro de la sociedad democratica que no participe en este movimiento ideologico democratico, lo que se ve perfectamente, al quedar rodeado por lo gente democratica que lo identifica como un enemigo, sin embargo si se da cuenta a tiempo del peligro que corre, puede salvarse sin en vez de demostrar su terror, finge exaltacion a la democracia. Le llaman democracia y lo es.

