En el hospital de Usansolo-Galdakao reivindican la libertad de Ibon

Varias personas han desplegado en la fachada del centro hospitalario de Usansolo-Galdakao una pancarta de grandes dimensiones en la que reclaman la libertad de Ibon Iparragirre y del resto de presos enfermos.







La grave situación que atraviesa el preso ondarroarra Ibon Iparragirre ha llegado al hospital de Usansolo-Galdakao, donde dos personas han desplegado una pancarta de gran tamaño con el lema «Ibon eta gaixo dauden presoak kalera».



Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una concentración a las puertas del edificio para alertar de que el preso se encuentra en un estado de salud extremadamente grave y han reclamado su vuelta a casa «antes de que sea demasiado tarde».



Oihana Garmendia, portavoz de Kalera Kalera, ha señalado que el mantenimiento en prisión de Ibon Iparragirre es un atentado contra su vida. «Además, la dilación judicial supone un trato cruel e inhumano añadido».



«La crueldad de la fiscalía, la inhibición del Centro Penitenciario y dejación judicial se constatan en la solicitud continua de informes médicos y evasivas sobre diagnósticos y expectativas de vida», ha añadido Garmendia.



«Su crítica situación sigue exigiendo una excarcelación inmediata como lo recoge el Código Penal

para las personas con enfermedades incurables y riesgo evidente para su vida», ha insistido.



Ayer mismo, representantes de ELA, LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, Etxalde, EHNE e Hiru se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno español en Bilbo junto con integrantes de Sare, Etxerat e Iparra Galdu Baik para reclamar la «inmediata» liberación de Iparragirre y otros presos aquejados de enfermedades graves.

