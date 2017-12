Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: globalització neoliberal : educació i societat : immigració : sexualitats : dones Al menos 215.000 crímenes de violencia sexual en 2015 en la Unión Europea Según El Salto, en España se registraron al menos 9.869 crímenes de violencia sexual en 2015, de los que 1.229 fueron violaciones Durante 2015 los distintos cuerpos de policía de la Unión Europea registraron un total de [al menos, porque muchos o la mayoría no se denuncian] 215.000 crímenes de violencia sexual, de los que aproximadamente un tercio –unos 80.000– fueron violaciones, según los datos publicados hoy por Eurostat.



El informe subraya que más de nueve de cada diez víctimas de violación –y más de ocho de cada diez en casos de acoso– fueron mujeres y chicas, mientras que prácticamente todos los encarcelados por estos delitos fueron hombres (el 99%).



En términos absolutos, Eurostat indica que Inglaterra y Gales registraron el número más elevado de agresiones sexuales en 2015 (64.500, de las que el 55% fueron violaciones, 35.800), seguidos a distancia por Alemania (34.300, con un 20% de violaciones, en torno a 7.000), Francia (32.900 y un 40% de violaciones, 13.000) y Suecia (17.300, de las que 5.500 fueron violaciones).



En España se registraron 9.869 crímenes de violencia sexual, de los que 1.229 fueron violaciones.



En términos relativos, Suecia registró la tasa más alta, con 178 crímenes de violencia sexual por cada 100.000 habitantes, por delante de Escocia (163), Irlanda del Norte (156), Inglaterra y Gales (113) y Bélgica (91). En cuanto a las violaciones, Inglaterra y Gales tienen el registro más alto, con 62 por cada 100.000 habitantes, seguidas por Suecia, con 59.



En España, de acuerdo a los datos facilitados por Eurostat, se produjeron en 2015 21 crímenes de violencia sexual por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 2,65 violaciones [hay que tener en cuenta que España es uno de los países en que menos denuncian las mujeres esos crímenes, así como Suecia es en el que más se denuncian].



Eurostat recuerda que estas estadísticas no reflejan necesariamente el número real de crímenes de violencia sexual sino aquellos que son denunciados y registrados por la policía.

(comparados con las 35.500 violaciones de Gran Bretaña, esas 'solo' 1229 violaciones son un regalito de dios...

Si tenemos en cuenta que el Reino Unido o Suecia se gastan total y proporcionalmente mucho mas dinero que España en prevenir la violencia sexual, habria que plantearse que cuanto mas dinero de los y las contribuyentes le dedicamos a prevenir la violencia sexual, se genera mucha mas violencia sexual.

Hay que menos dinero para las politicas de género, feministas y castradoras, y más recursos educativos no sexistas y respeto por la hombria de bien La violencia sexual masculina se está reduciendo en el estado español desde hace 30 años El texto de Eurostat es una bazofia generista. Lo he estado analizando y es pura y dura ingeniería social socialdemócrata totalmente descerebrante. Los datos, intencionadamente puramente cuantitativos, - primero abstraidos del análisis de los procesos de acumulación de capital y de las condiciones objetivas que los median -, son enmarcados con la manta de paridas que suelta el tecnoburócrata de Eurostat para hacer su particular aportación de propaganda alienante y altisonante, políticamente correcta, en el manipulado 25 de noviembre que acabamos de padecer. El resultado no es otro que el (des)conocimiento que toda la estomagante jauria socialdemocrata de izquierdas y derechas lugareña ha procedido a difundir estentoreamente, con gran entusiasmo, urbi et orbe.





He realizado un trabajo estadístico con este asunto, he correlacionado evolución de la población en el estado español desde 1987 a 2016, con la evolución de la natalidad y el número de denuncias por violación en el mismo periodo y... estas dos series evolucionan inopidanamente con una muy clara correlación a lo largo de 30 años...





Este resultado apoya mas a la predominancia de las causas que sostiene la Teoría del coste reproductivo diferencial, - enriquecida con la de la lucha de clases y la teoría marxista de la crisis que aclaran la agudización-mitigacion de esa contradicción -, que a la Teoría de la atracción a la violencia sexual, - que promueve como totalizante el descerebre generista sobre la base de su creencia metafísica en el "El Patriarcado" -, en la explicación y comprensión de las oscilaciones y tendencias cuantitativas de las denuncias por violación causadas por la lacra de la violencia sexual masculina, durante el capitalismo tardio, en los centros imperialistas.





En síntesis, el número de denuncias por violación en estos 30 años han descendido alrededor de un 30% en el estado español, pero la población ha aumentado casi un 20%. Esto quiere decir que han caido en torno al 40% real en esta fase. La pregunta es ¿por qué?





Creo que esta es la, - o al menos una -, pista clave:





"Recién publicado en la prestigiosa revista Archives of Sexual Behavior, el análisis constata lo que parece de entrada una enorme paradoja: la sociedad que menos coitos practica es también la más sexualizada de la historia contemporánea, con el sexo presente a diario en prácticamente todos los ámbitos y a priori liberada de viejos prejuicios y tabúes.



El estudio ( Declines in Sexual Frequency among American Adults, 1989-2014 ) se ha realizado en Estados Unidos, pero según los expertos es extrapolable a una sociedad desarrollada como la europea.



(...)los estadounidenses practican sexo en la actualidad casi diez veces menos que a finales del siglo XX.”





Comportamiento humano.Tenemos poco sexo. La sociedad más sexualizada de la historia es también la que menos practica

http://www.lavanguardia.com/vida/20171105/432613345064/estudio-parejas-h



*************





Esto es, la disminución tendencial de las denuncias por violación no se debe tanto a una disminución general del "machismo", ( o brutalidad masculina), en el campo de la sexualidad, pues este finalmente es reproducido por las determinaciones del capitalismo contra el que no se está luchando, - entre otras cosas por la hegemonía alcanzada mediante la difusión acrítica de este tipo de descerebres-eurostat por el reformismo socialdemocrata -, como a la colosal disminucion de las relaciones sexuales humanas de todo tipo en estos ultimos 30 años.





En todo caso, como el asunto es muy complejo, y sigo analizando y reflexionando sobre ello, me detengo aquí, eso si, de lo que ya estoy completamente seguro es de que la propaganda simplificadora socialdemócrata de estos días responde a los intereses de una agenda política pro capitalista y no a un esfuerzo intelectual y cognitivo real por entender y superar las causas nucleares de la brutalidad masculina en este brutal capitalismo tardío. Re: Al menos 215.000 crímenes de violencia sexual en 2015 en la Unión Europea Vaya con la moderación que me ha ocultado un comentario con el que respondía al primer comentario, al que por lo que escribe, aún le parecen pocas las violaciones en su país. Es lo mismo que dicen los de la manada, cuando hablan de relaciones consentidas, y por tanto no son violaciones.



Esto último va en la misma que el comentario del señor ". de la manada", intentando desviar la atención hacia otro lugar.



No he colgado ningún texto de Eurostat, sino de El Salto en el que se recoge un dato que aparece en Eurostat, y ese dato no es "bazofia generista", no es una opinión.



Usted dice que ha hecho un “estudio” y parece que su estudio, plagado de opiniones y valoraciones prejuiciosas, no es “generista”, aunque hable claramente de “Teoría de la atracción a la violencia sexual…” Para usted las violaciones son una “Teoría…”



Además, a usted le parece que “La Vanguadia”, es un medio "desideologizado" y aquí se le olvida la cuestión de clase porque le interesa justificar su opinión apoyándose en esa información.



De la misma manera que ese medio de masas, usted tampoco se pregunta el porqué de ese posible descenso de las relaciones sexuales, como si la explotación capitalista y su modo de vida impuesto a las clases trabajadoras, no tuviera nada que ver.



Está usted peor de lo que suponía, pues miente más que su iglesia católica. Hace 30 años, ¿qué mujer se atrevía a denunciar su violación? y hace 60 años, para sus interesadas estadísticas, seguramente apenas se producirían violaciones, en vez de comprender lo que suponía para la mujer violentada y abusada esa denuncia. Sus estadísticas son pura farsa, al igual que sus “estudios”.



Usted habla de “disminución de relaciones sexuales” en el contexto de las violaciones, como si una violación fuera otra forma de relación sexual más. Se ha retratado usted solito



Sr “.”, todas sus opiniones rezuman misoginia patriarcal. Re: Al menos 215.000 Crímenes Sexistas Silenciados Feminismo y generismo son las dos mamellas de la contrarrevolución...

