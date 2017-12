Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme Pa , sostre treball, ara República! Centenari de la Revolució russa. Autodeterminació,igualtat,treball,terra, pa i pau.Centenari de la Revolució russa

This work is in the public domain Comentaris Re: Pa , sostre treball, ara República! Benito Mussolini també liderava un moviment nacional, de masses i grans marxes, criticava la monarquia però hi convivia.



Va acabar fundant la República Social Italiana.



De membre del Partit Socialista Italià, va ser expulsat per recolzar el bàndol aliat contra Alemanya a la Primera Guerra Mundial.

En acabar la guerra va passar-se al nacionalisme i, alimentat pels conflictes socials durant la crisi econòmica de la década de 1920, va arribar al poder gràcies a les massives posades en escena al carrer.



Estat Català és un partit polític fundat un 18 de juliol el mateix any que Mussolini va arribar al poder. El 1931 es va federar amb el Partit Republicà Catala per fundar ERC, mentre les joventuts d'EC, amb personatges com Josep Dencàs al capdavant, feien marxes per Barcelona promovent la mateixa escenificació del feixisme italià.



La foto ho diu tot.





I a on vaig a parar amb tot això?



Que els nacionals utilitzeu bona part de l'argumentari d'aleshores també adreçat als obrers, fins i tot símbols històrics, per fer una burda propaganda d'una paraula que per vosaltres no té el mateix significat que per la classe obrera. Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.

Ya no se pueden añadir comentarios a este artículo.

Comments can not be added to this article any more