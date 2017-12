Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme Tothom a la mani d´avui, contra la violència de gènere Ens volem vives, lliures, i rebels!! Perquè #EnsVolemVives i amb vides dignes, el @CDR_SantAntoni paticipa el#25N en la manifestació contra la violència de gènere.

Sortirem a les 17:30h de Sant Antoni des dels Jardinets de l´Alguer. A les 18:00h Manifestació a plaÇa Universitat amb les altres columnes de Barna.

Re: Tothom a la mani d´avui, contra la violència de gènere I què té que veure això amb la defensa de la república? Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.

