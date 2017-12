Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió Ibon Iparraguirre: dramática muestra

La sociedad vasca ha sido y sigue siendo muy consciente de que la situación de Ibon Iparragirre, y la de todos los presos gravemente enfermos, sus familias y allegados, es insostenible: para ellos, porque cada día que pasa sin que sean excarcelados supone más dolor, más padecimiento y el avance de su enfermedad; para la propia sociedad, porque la conculcación de los derechos humanos la mantiene también enferma, enquistada en el sufrimiento. Y hace tiempo que la sociedad vasca ha decidido mirar hacia adelante.



Por eso, ha sabido activarse y activar a sus instituciones, sus responsables políticos y sus agentes, y así se ha visto recientemente en el apoyo que la totalidad de los sindicatos navarros, sin excepción, han brindado a la moción aprobada previamente en el Parlamento navarro. Una unanimidad en favor de la humanidad y de dar pasos lógicos en la resolución definitiva del conflicto que ya se produjo anteriormente con los sindicatos de la CAV, tras la resolución aprobada por el Parlamento de Gasteiz.







La continua demora en la emisión de un dictamen es mantener el trato cruel e inhumano obviando el peligro inminente para la vida de Ibon. Hoy por hoy, la libertad condicional o la suspensión de condena son las únicas salidas posibles.

