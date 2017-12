Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme Ens volem lliures , revolucionaries i combatives Acte antipatriarcal avui a Gracia Unes 300 persones ens hem concentrat avui a Gracia per mostra el rebuig contra la violència masclista i patriarcal, tant al carrer , com al treball, com a els ateneus o centres.

This work is in the public domain Comentaris Re: Ens volem lliures , revolucionaries i combatives Muy guapa la chica de la foto que está chupando su propia menstruacion. Como todo el mundo sabe, nada mejor que chupar sangre menstrual para ser libre y revolucionaria... Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.

