Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme Manifa antipatriarcal i feminista Alas 17h, en placa de la vil la a Gracia A les 17 h a placa de la Vil. la ens reunirem totes per baixar juntes/junts a la mani a les 19:30.ANTIPATRIARCAL!!FEMINISTES!!

This work is in the public domain Comentaris Re: Manifa antipatriarcal i feminista Deu ser la mateixa persona que publica els cartells del CDR, que sempre paral·lelament ho relaciona amb coses llibertàries.



El cuento nacional de sempre: intentar arrossegar els antiautoritaris cap a la patria. Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.

Ya no se pueden añadir comentarios a este artículo.

Comments can not be added to this article any more