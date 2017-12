Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: especulació i okupació Manifestació de rebuig al enderroc del CSO la Chispa - 19h plç Europa (Lleida) Aquest matí 10 furgons de la brigada mòbil dels mossos d'esquadra han desallotjat el cso la chispa, després de quasi 10 anys d'okupació. La policia s'ha presentat a les 08.30 a la chispa, ha enderrocat la porta després de 20 minuts de cops i més de 40 agents antidisturbis han entrat i han fet sortir les 2 persones que estaven pujades al Palomar. Els han identificat i registrat dins la casa i després els han fet sortir al costat d'una tercera persona que es trobava a les naus adjacents a la casa. Després han entrat agents vestits de paisà però amb les cares tapades, els quals han registrat l'espai i s'han endut una bossa amb diversos objectes.

Mentrestant s'anava traient algunes coses de la nau del centre social i alguna gent s'acostava per ajudar a treure el màxim de coses possible. Cap a les 10 del matí, finalment, els mossos han impedit del tot treure més coses i han donat pas a la màquina de l'empresa BBiosca que ha enderrocat tot el CSO,tant la casa gran com les naus. En aquell moment un grup de persones solidàries s'ha anat concentrant al voltant de la finca i una desena han intentat tallar el trànsit a la N 240 però els mossos els hi ha impedit, els han retingut i identificat i s'han endut una noia per identificar-la a comissaria.

La Chispa va néixer amb la intenció de ser un projecte d'okupació rural, de crítica al sistema capitalista i de reivindicació d'altres pràctiques, i va néixer per fer d'una casa abandonada un lloc de lluita, reflexió política i vida.

Durant aquests gairebe 10 anys s'han anat realitzant, amb més o menys constància, activitats amb l'objectiu de crear un ambient crític, d'intercanvi, lúdico-festiu amb un rerefons polític, de creixement personal i col•lectiu, de debat i difusió entorn a diferents temes, problemàtiques i lluites. Així com també ha servit de punt de trobada i de vivenda per a moltes persones que han passat per la ciutat de Lleida.

Tot i el desallotjament de la Chispa continuarem okupant perquè és una eina de confrontació de la propietat privada. Perquè quan okupem estem donant ús a un espai inutilitzat, que només estava esperant a la seva pròpia degradació, reafirmant la lògica que els espais són de qui els utilitza i qüestionant la possessió obsessa de les coses.

La zona de l'horta de Lleida està sent invaïda per la ciutat, i en perill de desaparèixer. El progrés contempla una vida urbana, individual, consumista, gens autosuficient, desarrelada a la terra i dependent d'un ritme establert. Optem per l'okupació d'espais rurals i així donar vida i activitat al camp, no volem el creixement desmesurat i deshumanitzat de les ciutats; que dóna peu a l'especulació i l'expropiació de terrenys per fer-ne grans urbanitzacions o centres comercials, i carreteres per facilitar el transport de mercaderia, amb l'objectiu d'enriquir-se i perpetuar el sistema capitalista. El Grup Cervera Carràs amb la complicitat de la Paeria són un clar exemple d'aquestes pràctiques urbanístiques, i corruptes, emparades per les lleis dels poderosos, amb els terrenys de la Chispa i voltants.

Han desallotjat la Chispa perquè era un espai de desobediència de les lleis del capital, les quals utilitzen pels seus interessos legitimant la (violència d'Estat) i deslegitimitzant les accions sorgides a peu de carrer per aquelles que es rebelen.

Per tot això i més, animem i cridem a la solidaritat i la mobilització social per a que totes expressem el malestar davant d'aquest sistema putrefacte i d'aquesta vida de merda i d'explotació que volen que visquem; i per a que el fet que totes les persones tinguem un lloc on viure i trobar-nos sigui una realitat. I què millor que si és un lloc abandonat on només hi vivia la pols i la grisor, amb intensions especulatives, com ha sigut el terreny del C.S.O. La Chispa. Desallotjem als poderosos!

