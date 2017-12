Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió Crònica dels judicis de Gamonal És important conèixer el desenllaç de les lluites, no sols adrenalina de la part d'acció, l'eufòria de les victories, la pena de les derrotes... també és bo conèixer les consequències judicials, no per agafar por, sinó per ser forts i consequents si ens toca. Segueixen les cròniques de diario de Burgos sobre el judici per la lluita de Bulevar. Análisis final de los juicios por la lucha del Bulevar

Ya ha finalizado el último proceso penal por las protestas contra el bulevar de Gamonal.

Ahora con todo terminado, es momento de recordar y analizar lo ocurrido, desde otra visión, que no sea la de un sistema represor y autoritario, que lo que pretende es criminalizar la protesta social, para nosotras legítima.

La lucha del barrio de Gamonal contra la construcción de un bulevar, que no se quería y que implicaba un gasto innecesario de dinero, fue sin duda una gran victoria colectiva. Un barrio se unió, luchó y ganó. Un barrio que en el frío enero de 2014 prendió una mecha que recorrió todo el país con muestras de apoyo. Muchos son los lazos creados esos días que aún perduran: gente que se une para seguir luchando, vecinos del barrio que acuden a apoyar a otras ciudades en sus luchas o espacios que se recuperaron y siguen vivos, son simples ejemplos de lo que aquel enero creo.

Pero no todo fue un éxito. Esos días 47 personas fueron detenidas. En abril de este año, 12 de ellas fueron juzgadas y hace sólo unos días 6 más se han sentado en el banquillo.

Estas personas son sin duda las grandes perdedoras de esta victoria. Han sido las que han pagado las consecuencias de una lucha colectiva. En sus juicios se ha podido ver como los policías se contradecían entre ellos y no sólo entre ellos, se contradecían con sus propias declaraciones que iban cambiando desde el momento de la detención, a las diversas modificaciones de los atestados hasta el día del juicio. La declaración de los policías tiene un valor de prueba testifical pero en este caso… ¿con qué versión debemos quedarnos?

Hay ejemplos claros de dichas contradicciones como el caso de una persona encausada que fue detenida por diferentes agentes (pertenecientes a distintos grupos de intervención uno TIZONA y otro RENO) los cuales reconocen no haber estado realizando detenciones juntos.

Otra persona ha sido absuelta antes incluso de finalizar el juicio. Pero no olvidemos, esta persona lleva desde enero de 2014 firmando en los juzgados cada 15 días por nada. ¿Quién le va a reponer el daño causado?

Una vez más observamos este circo judicial, en que los juzgados son nuestras vecinas y vecinos, nunca los causantes de los verdaderos problemas. Pero que vamos a esperar de una justicia que protege las leyes de los dirigentes, están hechas por ellos y para proteger sus intereses, nunca para proteger al pueblo. Así que sus mercenarios solo van a decir lo que les interesa para continuar criminalizando la lucha.

No olvidemos lo que sucedió esos días; se vio claro que el pueblo unido gana y que lo único que sabe hacer el poder es tratar de asustarnos con su represión. No olvidemos que esta fue una lucha legítima por lo que nadie es culpable. No les permitamos asustarnos ni culpabilizarnos. No olvidemos que somos fuertes. La lucha y la auto-organización, es la única herramienta que tenemos para seguir caminando.

Crónica del séptimo día. Listo para sentencia

Este martes,14 de noviembre, ha tenido lugar la séptima y última sesión de los juicios por las protestas del bulevar en las que se encuentran 5 personas encausadas, ya que en la sesión de ayer se retiro la acusación de una de ellas.

En el día de hoy, se han expuesto ante la jueza las conclusiones tanto por parte de la acusación como de la defensa, procediendo en el último caso a la intervención de las personas encausadas que han querido utilizar la última palabra.

La acusación ha ido exponiendo sus conclusiones en la medida que iba relatando a lo que su entender fueron los hechos sucedidos la noche del 11 de enero de 2014. Disturbios,barricadas ,lanzamiento de objetos a los agentes,escaparates rotos… fueron el escenario de aquella noche ,- la calle se convirtió en Patrimonio de los agitadores- afirma el abogado del estado.

Aun así, tanto el fiscal como el abogado del estado reconocen que después de presentarse las pruebas y los testimonios no esta probado que ninguna de las personas encausadas destrozara el mobiliario, pero para la acusación son responsables de atentado a la autoridad así como alterar el orden publico y por consiguiente responsables de los desordenes públicos.

La acusación se ha reiterado en numerosas ocasiones , en señalar a las personas encausadas como un “sujeto activo plural” es decir como un grupo. Responsabilizándoles de la autoría de todo lo sucedido aquella noche.

Han excusado las contradicciones planteadas en las declaraciones de la policía en las sesiones anteriores como simples errores, debidos a los altercados de esa noche, y que la ciudad estaba ardiendo.

Por ello, la acusación se ha mantenido en la petición de 1 año de prisión por desordenes y otro año por atentado. A esto hay que sumarle una reclamación económica de 3619,68 euros, por parte del abogado del estado, en concepto de daños a un vehículo policial. Así como, la reclamación de mas de 18 mil euros en concepto de daños a contenedores que reclama el abogado del ayuntamiento.

La defensa ha centrado las conclusiones en exponer que no existen pruebas concluyentes contra ninguna de las personas encausadas. Para ellos, durante todo el proceso se ha hablado de generalidades sin concretar los hechos, han planteado como deleznable que se cuestione el hecho de estar en la calle o correr ante los antidisturbios como una acción probatoria de delito.

Se han basado en exponer las detenciones como arbitrarias recordando que esa noche hubo 23 personas detenidas en las que, todas ellas realizan los mismos hechos en el atestado , poniendo de manifiesto que el atestado es un “copia y pega”.

Ante las declaraciones contradictorias de la policía han solicitado que se abran diligencias contra uno de los agentes por falso testimonio, ya que este, en la declaración de días anteriores niega la autoría de un documento firmado por el mismo, así como, haber detenido a una de las personas encausadas contradiciendo la declaración de otro agente de un dispositivo diferente.

La defensa ha manifestado que a todas las personas encausadas se les acusa de hechos posteriores a la detención, y en relación a los daños señalan que no esta acreditada pericialmente ninguno de estos daños, ningún daño esta cuantificado, no existen facturas así como ninguna prueba que relacione el cuando,como y el quien produce dichos daños. –No se ha respetado la cadena de custodia de las pruebas– ha señalado la defensa.

Ante estos hechos, la defensa, se ha amparado en el principio jurídico in dubio pro reo, en el que en caso de dudas, por insuficiencia probatoria se favorece a la persona encausada. Por todo ello, los abogados de la defensa han coincidido en solicitar la absolución para todas las personas encausadas.

Para finalizar se ha dado paso a la voz de las encausadas, reiterándose en su inocencia ante los hechos que se les acusan, recalcando que llevan 4 años acudiendo a firmar los juzgados cada 15 días, con el agravio que esto implica para sus vidas personales, todo ello por algo que no han hecho.

El juicio ha quedado listo para sentencia, la cual se conocerá en unas semanas.

Desde DV hemos tratado de informar, desde una forma objetiva de lo mas relevante de los procesos judiciales de estos días, somos conscientes de que la objetividad en el más estricto de los significados, es una quimera . Aun así queremos manifestar que estamos con las personas encausadas, se dicte la sentencia que se dicte. Nos gustaría agradecer a todas las personas que han estado todos estos días concentrándose en los juzgados , que con el frío que han pasado no han dudado en mostrar su apoyo hasta el final a las personas encausadas.



Crónica del 6º día. Primera persona absuelta

Hoy, lunes 13 de noviembre a las 10:45 ha comenzado la sexta sesión de los juicios de las ultimas 6 personas encausadas por el conflicto del bulevar de Gamonal.

En esta ocasión han declarados 6 testigos propuestos por la defensa.

Las 6 personas que han testificado han ido relatando lo que ocurrió aquella noche. Han ido narrando como se encontraban con las persona encausadas y reafirmando la declaración de las mismas el primer día de los juicios.

Con estas declaraciones han terminado los testimonios de los testigos y la acusación ha solicitado ante la jueza ,como medida para agilizar el proceso, que se realice un receso para modificar las conclusiones de la acusación. Tanto la jueza como la defensa han estado de acuerdo.

Tras un receso de 45 minutos en la que acusación ha redactado los cambios propuestos en las conclusiones finales, tanto el fiscal, como el abogado del estado y el del ayuntamiento han retirado la acusación de una de las personas encausadas y por lo tanto esta persona queda absuelta de los cargos que se le imputaban.

Mañana finalizan los juicios, donde se expondrán las conclusiones finales de la defensa y a su vez las personas encausadas tendrán el derecho a la última palabra antes de la sentencia.



Crónica del quinto día: Declaraciones tras un biombo

En la lluviosa mañana del viernes 10 de noviembre a las 10:45 horas ha dado comienzo la quinta sesión del juicio.

En esta sesión han declarado como testigos dos policías, una apoderada de Caja 3 y un testigo de la defensa.

El primer testigo en declarar ha sido el Jefe de la Brigada Provincial de Información de Burgos de la Policía Nacional, con identificación 14081 (declara detrás de un biombo). Este agente tenía funciones de instructor del atestado. Como instructor del atestado reconoce que su tarea es la de reunirse con los jefes de TIZONA y RENO para que lo informen de los hechos acontecidos. Además declara que como miembro de la Brigada de Información entre sus principales tareas esta la de recabar información sobre grupos radicales, políticos y sociales. Teniendo esta información declara también que ninguno de los encausados pertenece a estos grupos.

A continuación ha declarado el agente 66210, también miembro de la brigada de información y declarando oculto tras un biombo. La función que realizaba esos días era la de secretario del instructor. Sus funciones esos días eran la de transcribir lo que le indicaba el jefe instructor (testigo anterior).

La siguiente testigo en declarar es una apoderada de Caja 3, actualmente Ibercaja. Declara que el banco sufrió destrozos la noche del viernes y del sábado, rectificando ante las preguntas de la defensa no poder hacer una valoración de los daños por días aislados sino en su conjunto. Llegando incluso a reconocer que no puede confirmar que la noche del sábado hubiera destrozos. Esta personas desconoce si han indemnizado a la identidad que representa.

El siguiente testigo en declarar a petición de la defensa, ha sido un trabajador de una empresa de comida a domicilio. Esté relato como el día de los hechos, volviendo de un reparto, se encuentra con una de las personas encausadas. Informa que en la zona en la que se encuentran no hay disturbios y que la persona detenida se dirigía a su domicilio en esos momentos y venia de estar con unas amigas.

La sesión que suspendida hasta el lunes 13 de noviembre a las 10 horas.



Crónica del cuarto día: nuevos hechos exculpatorios

Hoy día 9 de noviembre a las 9:45 horas ha dado comienzo la cuarta sesión del juicio contra los detenidos el sábado 11 de enero del 2014.

En la sesión de hoy han testificado un bombero y un agente de policía.

En un primer lugar y a petición de la fiscalía, con la aprobación de la defensa, se ha desestimado la comparecencia de cuatro testigos más (todos ellos policías) por entender que su testimonio es irrelevante para esclarecer los hechos en los que se ven implicados los encausados.

Posteriormente ha comparecido el primer testigo un bombero del Ayuntamiento de Burgos. Dicho bombero ha relatado que se encontraban estacionados al final de la C/Vitoria a la altura de la Real Y Antigua y que fueron requeridos ante una llamada en la que se decía que una sucursal bancaria del BBVA estaba ardiendo debido al lanzando de un cóctel molotov. El bombero cuenta como, debido a que van preparándose para su intervención, no ven nada de lo que ocurre en el exterior del camión. Antes de llegar a la zona de la sucursal deben retroceder debido a lanzamiento de objetos que rompen un cristal hiriendo al bombero. Confirma también en su testimonio que pese a que ellos no llegan a la sucursal ningún otro coche de bomberos es requerido por ser falso que la sucursal este ardiendo. No había incendio ni cóctel molotov. Añade además, que en toda la noche sus compañeros no realizaron ninguna intervención.

Tras un nuevo receso para esperar al siguiente testigo, ha comparecido el agente identificado con número 89409 a petición del abogado del del estado. Este policía, miembro de la UPR de Burgos, narra como se produce la detención de una de las personas encausadas en un portal. Manifiesta que en ningún momento ve a esta persona lanzando piedras ni vidrios, tampoco le ve atentar contra el mobiliario urbano, simplemente le ve correr. Detiene a esta persona por un aviso recibido desde un dispositivo RENO.

Con esta declaración ha finalizado la sesión de hoy. Tanto la acusación como la defensa han acordado desestimar la declaración de dos agentes para el día de mañana.

Mañana el juicio proseguirá a las 9:30 horas.



Crónica del tercer día: continúan las declaraciones de los policías

La sesión de hoy, miércoles 8 de noviembre, comenzó a las 9:47 horas y en ella han testificado cinco policías de los indicativos RENO y TIZONA de Valladolid y Burgos respectivamente.

El primer agente en testificar es el identificado con el número 78207, perteneciente a la UIP de Valladolid. Testifica por videoconferencia. Dicho agente es el conductor de uno de los coches RENO (concretamente en el que va el responsable del dispositivo) y relata como llegó a la C/ Vitoria y no movió el coche hasta que acabaron los disturbios. Ante este comentario, la defensa pregunta si él participó en la maniobra de “embolsamiento” comentada en la sesión anterior, a lo que el agente contesta afirmativamente, reconociendo que cuando estaba realizando la maniobra no había disturbios.

A continuación, testifica el agente 84045 perteneciente a la UIP de Valladolid, testificando también por videoconferencia. Este agente reconoce que se encuentra en el mismo furgón que el anterior agente interrogado. Relata que cuando llega a la zona caliente el vehículo es apedreado, por lo que ellos se ponen las protecciones y bajan del mismo. Reconoce que no tiene contacto visual con los hechos y que atiende a las explicaciones que le dan las personas en cabina del furgón.

En tercer lugar ,testifica el agente 81896 de la UPR de Burgos perteneciente al grupo TIZONA 2. Este agente asegura haber detenido a uno de los encausados. Reconoce que esta detención se produce acabados los disturbios y en una zona alejada de la C/ Vitoria; dicha persona se encuentra dentro de un pequeño grupo de personas que arrojan piedras contra el furgón, por lo que lo siguen y lo detienen. En el atestado no aparece el nombre de dicho detenido, aunque sí aparece en otra detención el mismo día y a la misma hora realizada por otra policía miembro de los RENO. Cabe destacar, que durante todo el proceso los TIZONA y los RENO se han declarado como grupos autónomos e independientes. Ante las preguntas de la defensa, que basándose en los atestados en los que narra que son los RENO los que detienen a tal persona, el policía ratifica que es él y no los RENO los que lo detienen. La propia jueza ha reconocido que este hecho provoca una contradicción entre los atestados y las declaraciones de los testigos.

El siguiente en declarar es el agente 93592 de la UPR de Burgos, perteneciente al grupo TIZONA. Este agente reclama daños debido a una lesión provocada en la detención citada anteriormente. El agente reconoce que el detenido no se resiste a la detención. Aún así, acabada la noche notifica a su superior que ha sufrido una lesión durante dicha detención e inmediatamente después acude al centro médico donde obtiene un parte de lesiones. En el atestado inicial no se recoge este suceso en el que el agente sufre presuntamente esta agresión y desde el juzgado se desestima la denuncia presentada por lesiones, por no estar identificado el causante de las mismas. Posteriormente, el 6 de marzo se presenta un documento en los juzgados donde se asegura que el causante de la lesión fue la persona detenida ese día. El policía no recuerda haber ido al juzgado, aunque en el proceso judicial se muestra como él ha firmado un documento de ese día, en el que asevera que el detenido nombrado anteriormente fue el causante de su lesión.

La última persona en declarar es el agente con numeración 103136 perteneciente al indicativo Tizona de la UPR de Burgos; esta persona narra cómo es agredido con una botella en la mano pero no es capaz de identificar a la persona que lo arroja.

La sesión de este día termina con este último testimonio, convocando una nueva sesión para mañana jueves a las 9.30

.

Crónica del segundo día: comienzan las declaraciones de los policías

A las 10 de la mañana del martes 7 de noviembre ha dado comienzo la segunda sesión de los juicios por las protestas del Bulevar.

En el día de hoy se ha procedido a la testificación de cuatro agentes de la unidad de antidisturbios.

El primer agente en testificar ha sido el inspector con número de identificación 84124. Dicho agente es el responsable de la unidad de prevención y reacción (UPR) de Burgos (TIZONA). Durante el interrogatorio en el que ha ido relatando los hechos ha declarado que después de la manifestación un grupo reducido de personas fueron las que arrojaron objetos contra los agentes. Según él, debido a dichos lanzamientos detiene a una de las personas procesadas en la Calle Vitoria. Cabe destacar que en el atestado había indicado que el detenido arrojo solamente vidrios y en su declaración de hoy habla de botellas y piedras. Reconoce que en el momento de la detención el acusado no portaba ningún objeto arrojadizo. Uno de los abogados de la defensa hace hincapié en que los motivos de las detenciones en los atestados siempre son los mismos, esto hace pensar en un copia y pega de los mismos, resaltando una vez más la aleatoriedad de las detenciones. El mismo abogado pregunta por qué todas las detenciones se hicieron en la misma franja horaria y en los mismos lugares no dando un argumento sólido el agente en su respuesta.

El siguiente en testificar (por videoconferencia) ha sido el inspector con número de identificación 66175 perteneciente a la unidad de antidisturbios de Valladolid (RENO). Dicho inspector es el responsable de los equipos RENO. En su declaración ha manifestado que el grupo de personas que se encontraba en ese momento en la calle era de unos 100 no siendo todas ellas participes de los disturbios (en contradicción con lo declarado anteriormente por su compañero). Dicho inspector dice haber participado en la detención de dos o tres personas, que finalmente según los atestados acaban siendo cuatro. Durante las preguntas que le hace uno de los abogados de la defensa el inspector asegura haber detenido a una persona por arrojar piedras contra los vehículos de la policía mientras que en el atestado declaro que era contra el mobiliario urbano y en la posterior ampliación del mismo vuelva a cambiar el destino de las piedras para ser esta vez arrojadas contra una sucursal bancaria, la cual no sabe identificar. Otra contradicción de este agente se produce cuando le preguntan por la autoría del atestado que en un principio reconoce no haber hecho y posteriormente reconoce su autoría al mostrarle que esta firmado por él.

El tercer agente en prestar declaración ( por videoconferencia nuevamente), identificado con número 84167 también perteneciente a la unidad RENO de Valladolid el cual declara ir siempre acompañado del inspector anteriormente citado. Este agente relata participar en sólo dos detenciones aun cuando su compañero dice haber participado en cuatro.

Para finalizar declara el agente 66349 (por videoconferencia) también perteneciente a la unidad RENO de Valladolid. Durante las preguntas del fiscal el agente ha explicado la maniobra de “embolsamiento” que consiste en acorralar a los manifestantes encerrando todas las salidas de las calles, incluso reconociendo que entre ese grupo de personas acorraladas podría haber tanto personas involucradas en la manifestación como gente que simplemente pasaba por allí.

La sesión ha finalizado a las 14 horas quedando convocada nuevamente para mañana día 8 a las 9:30 horas.

Desde DV recordamos que hay convocada concentración en apoyo a las personas encausadas a las 11 horas todos los días que dure el juicio.



Primer día de los últimos juicios contra el Bulevar

Hoy 6 de noviembre, ha dado comienzo la segunda fase de los juicios por las protestas contra el Bulevar de enero del 2014, en la sala nº 8 de los juzgados de Burgos.

La vista oral se ha iniciado a las 9:30 horas, sentándose en el banquillo seis personas. Estas seis personas son las últimas que quedan por juzgar de las 47 detenidas durante las movilizaciones de hace casi cuatro años.

En primer lugar, tanto los abogados y abogadas de la defensa como la fiscalía y el abogado del estado han expuesto las alegaciones preliminares. Estas han consistido en presentar nuevos testigos; además la defensa ha solicitado la anulación del juicio al entenderse que se han vulnerado los derechos de las detenidas durante la fase de instrucción. Tras un pequeño receso, la jueza ha desestimado todas las alegaciones, a excepción de la presencia de nuevos testigos.

Posteriormente, se ha pasado a la declaración de las seis personas encausadas, declarándose todas ellas inocentes. Cabe destacar que todas las detenciones se produjeron ya terminados los altercados y en zonas alejadas de los mismos. Una pregunta común que la acusación ha realizado a todas las personas detenidas, ha sido si conocían los motivos de la detención, coincidiendo todas ellas, en no saber el motivo de la misma. Mañana se comenzará con las testificaciones de los policías implicados en los hechos.

Mientras estas seis personas eran juzgadas, en el exterior se concentraban numerosas personas convocadas por la Asamblea de Gamonal para dar apoyo a las encausadas.Estas muestras de apoyo se extenderán para todos los días que duren la vista, desde las 11h enfrente de dichos juzgados.

Fuimos muchas las que esos días salimos a la calle para protestar contra otro robo del Hay-untamiento, por lo que cualquiera podría estar sentado hoy en ese banquillo; mostremos nuestro apoyo y solidaridad con las personadas encausadas.

