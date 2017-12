Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme Breu crítica a la manifestació antifa d'UCFR a Barcelona Dissabte vam assistir a la manifestació convocada per Unitat Contra el Feixisme. Dissabte vam assistir a la manifestació convocada per Unitat Contra el Feixisme, que pretenia mostrar rebuig a les agressions feixistes marxant pels barris d'on han sortit bona part de les manifestacions espanyolistes violentes dels últims dos mesos.



Unes 400 persones, en la seva majoria de mitjana edat, van ser assetjades i insultades durant tot el recorregut tant per veïns com per grupuscles ultres (amb banderes d'Espanya, de la Creu de Borgonya i de l'RCD Espanyol). També van llançar objectes contra les antifeixistes.

Vam poder constatar una àmplia i molt agressiva presència juvenil (principalment nois d'entre 15 i 18 anys), combinant estètica "pija", cares tapades i roba skinhead, acompanyada des de la rereguarda per hooligans veterans d'ultradreta. Preocupant.



Més preocupant encara va ser l'actitud general de la mani antifa: encapçalada per un "servei d'ordre" hiperventilat, que es va dedicar exclusivament a escridassar i intentar callar a les manifestants antifeixistes que volien mostrar rebuig als feixistes (ni que fos verbalment). Alhora que se'ns feia callar per "no caure en provocacions", se'ns comminava a cridar les consignes oficials: "Contra el feixisme ni un pas enrere" i "Si ens toquen a una, ens toquen a totes". Fet especialment feridor, veient l'ambient de derrota i por que impregnava la marxa.



És evident que estem vivint un auge del feixisme que recorda a èpoques passades. I no el combatrem des de la por, el simbolisme ni una "unitat" monolíticament ancorada a l'estratègia de la passivitat camuflada de pacifisme.



Cal que totes les forces llibertàries i anticapitalistes serioses ens posem les piles i comencem a plantar cara de forma efectiva a la nova resurrecció del feixisme als carrers. Tenim un problema greu.



#AlertaAntifa

#AlertaUltra

Comentaris Re: Breu crítica a la manifestació antifa d'UCFR a Barcelona Vaya! ahora resulta que son peores los compañeros de la mani antifa que los fascistas españoles,que querias que te ostiaran los fachas quizás?,o lo que pasa que eres el menda de siempre que solo critica a los compàs antifas y calla cuando debe de denunciar al españolismo rancio y putrefacto. Re: Breu crítica a la manifestació antifa d'UCFR a Barcelona ¿Existe el catalanismo rancio y putrefacto? Re: Breu crítica a la manifestació antifa d'UCFR a Barcelona podria ser, però no veo grupos de catalanes aporreando y agrediendo españoles por los Barrios, o es que en san adria o Pedralbes no puede salir la gente por que los apalean los catalanes malisimos o sea que por mucho que intentes equiparar siempre saldra perdiendo tu gente,los fachas españolistas, salut! Re: Breu crítica a la manifestació antifa d'UCFR a Barcelona Catalanismo putrefacto:



http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/498988



Lo de rancio no sé... Los makineros suelen ser muy modernos. Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.

