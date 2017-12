Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió CIcle sobre la presó Model de Barcelona: Divendres, 24 a les 19h. CIcle sobre la presó Model de Barcelona, intervenció de Mateo Seguí. Inauguració d'una expo de fotografies, "La Model impressions" sobre la presó: per Sandeconné.



Xerrada "Resistència, lluita i la presó Model", amb l'advocat Mateo Seguí, defensor de molts dels que varen haver de passar per la Model durant els anys de la Transició i els posteriors.

