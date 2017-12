Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió El dissabte dia 25 vermut anticarcelari pels presos a Guinea Ecuatorial El dia 25, a partir de les 12 a l'Ateneu Llibertari de Gràcia C/Alzina 5.

Contra la represio a Guinea Ecuatorial Parlaran les activistes guineanes Remei Sipi i Juan Tomás Ávila Laurel. Mira també:

https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/



