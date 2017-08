Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: educació i societat : amèrica llatina : mitjans i manipulació : sexualitats : dones El activismo religioso conservador contra la libertad sexual y el aborto En diversos textos publicados en esta web, se han abordado diversas realidades sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Abya Yala que, de no conocer las intensas y constantes injerencias de las iglesias en la política pública de los países, se hace más compleja la comprensión de tan diversas realidades. Lo que podemos constatar en todo el mundo, es que desde hace años hay una intensa reacción de las altas instancias de las iglesias, especialmente la católica más conservadora, en todo lo que tiene que ver con el aborto, adoptando nuevas estrategias como la judicialización y la biomedicina, para penetrar en los espacios refractarios a las influencias religiosas.



Para visibilizar esta afirmación (nada extraordinaria por otra parte), he recopilado argumentos aparecidos en un estudio de investigación de José Manuel Morán Faúndes sobre el aborto y las iglesias, basado en las publicaciones de varios países de la “América Latina”, pero que con los adecuados ajustes contextuales, sus conclusiones pueden ser extrapolables a otras partes y aportarnos luz a las fuertes controversias.



En la introducción de su trabajo de investigación, José Manuel Morán Faúndes nos comenta lo siguiente:

“El cuerpo, la sexualidad y la reproducción son terrenos políticos en donde diversos actores se debaten disputando los sentidos de estas superficies, antiguamente circunscritas al ámbito de lo natural y de lo privado. La politización del cuerpo producida por las propuestas feministas y LGBTI1 ha impactado de múltiples modos sobre las sociedades, así como sobre los actores que operan en el espacio de lo público”. Unos de estos actores son las iglesias que, en algunos casos, al producirse el debate público sobre sexualidad y reproducción, “generó una pluralización de las posturas religiosas respecto lo sexual”, tomando distancias de las ideas conservadoras. Sin embargo, esto llevó a que en otros casos se reactivara “la defensa del modelo tradicional de familia y sexualidad”, dando como resultado “una serie de reflexiones en torno a la pluralización de las religiones y la religiosidad de las personas, a las (renovadas) estrategias y configuraciones de los sectores conservadores religiosos y a los límites normativos entre la religión y las políticas sexuales”.



Los “complejos modos” en los que la influencia que la religión se solapa sobre lo político, se ha demostrado precisamente en el terreno de la sexualidad, el cuerpo y la reproducción. Y es en el escenario de las disputas en torno al derecho al aborto en el que “la presencia de la religión se ha visto mayormente concentrada”, volcándose las iglesias, especialmente la católica, en el espacio público “para constituirse en actores claves en estos debates”.



La investigación de José Manuel Morán Faúndes, se circunscribe en “América Latina”, entre los años del 2009 al 2014, y analiza este “cruce entre aborto e iglesias” dividiendo la investigación en cuatro secciones.



La primera aborda la metodología. La segunda expone “los resultados de la indagación”. La tercera, discute los resultados identificando principales tendencias y focos de controversia, y la cuarta, como conclusiones, aborda los principales vacíos proponiendo algunas líneas de investigación.



Quisiera destacar que en la parte metodológica sobre los temas abordados en las diversas recopilaciones de publicaciones en las que se ha basado el estudio, se han hecho cuatro grandes categorías, siendo la primera, con un 66%, los relacionados “con la incidencia del activismo religioso conservador sobre las políticas de aborto”, es decir, “los discursos, estrategias y configuraciones de los actores religiosos organizados en contra del acceso y legalización/despenalización del aborto, como la jerarquía de la Iglesia Católica, ciertas iglesias conservadoras, organizaciones autodenominadas “pro vida”, entre otros.



Aquí constatamos el nivel militante reactivo del “activismo religioso conservador” para evitar los abortos, su legalización o despenalización según el caso.



Otra cuestión a destacar, es que un 10% de esas difusiones en las publicaciones sobre el tema aborto e iglesias, tenía que ver con las políticas favorables de ciertas iglesias o líderes religiosos que promovían el aborto.



En cuanto a las otros dos grupos de temas, uno tenía que ver con “el aborto y la religiosidad”, “es decir, con las formas en las que la religiosidad de las personas modela sus actitudes, opiniones y prácticas relacionadas con el aborto. Y finalmente el otro grupo, abordó la cuestión de “los límites entre las políticas religiosas y las políticas de aborto”, priorizando los análisis y reflexiones “en torno a la idea de la laicidad”.



El activismo religioso conservador



La politización de la sexualidad, promovida por amplios sectores de los movimientos sociales, pero especialmente por los movimientos feministas, de mujeres y LGTBI, ha provocado “la reacción de los sectores más conservadores religiosos” que lejos de aceptar el reconocimiento y la incorporación social de los derechos sexuales y reproductivos, “han rearticulado su presencia y estrategias” para participar en los espacios políticos con la finalidad de “obstruir el reconocimiento y la aplicación de estos derechos”.



Una de las cuestiones que destaca el estudio, es que el ámbito “del activismo religioso conservador es heterogéneo”, bien por la tradicional hegemonía que continua teniendo el catolicismo en los territorios, bien por los privilegios institucionales que aún conserva en determinados lugares o por la fuerza política de sus liderazgos. Por ejemplo, en “América Latina este activismo es liderado en términos generales por la jerarquía de la Iglesia Católica”, aunque también se perciben otras iglesias minoritarias no cristianas que han reactivado su presencia política con el fin de “impactar sobre las políticas sexuales”, siendo “ciertas Iglesias evangélicas conservadoras las que han captado mayormente la atención de algunas investigaciones”, debido al aumento de dichas iglesias en la región, “incitado nuevas formas de activismo religioso conservador basado en alianzas ecuménicas en rechazo a los derechos sexuales y reproductivos”.



Pese a las tensiones históricas, estas alianzas no son una novedad, ya en los años 90, “el catolicismo y el islam se unieron para enfrentar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en las conferencias de las Naciones Unidas”.



La incidencia hegemónica de la iglesia católica en cada uno de los países estudiados es diferente y viene determinada por el papel desempeñado por la iglesia en los periodos dictatoriales o en los conflictos armados. “En aquellos países donde la jerarquía católica defendió los derechos humanos violados en las dictaduras y regímenes armados, una vez retornada la democracia, tendió a cobrar una “factura moral”…, exigiendo prerrogativas tutelares en materia de sexualidad”. Chile es un claro ejemplo y “uno de los pocos países del mundo donde el aborto es criminalizado sin excepción”, convirtiéndose en “actor

clave para el mantenimiento del consenso social y político, lo que le otorgó un inusitado poder para negociar y ejercer presiones, a fin de evitar la consolidación los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el derecho al aborto”.



Un caso todavía más paradigmático fue la campaña presidencial de Dilma Rousseff en Brasil en 2010, cuando tras las presiones de las iglesias conservadoras que le hacía perder votantes religiosos, publicó una carta comprometiéndose a no legalizar el aborto en su mandato, quedando así al descubierto el poder de las iglesias para decidir el apoyo o rechazo a cada candidatura.



Cabe decir que si bien las iglesias tuvieron su ámbito de influencia en las agendas electorales, lo que parece que explica con mayor certeza la intencionalidad de voto, fueron variables como la percepción de corrupción.



Otra de las explicaciones del impacto de las directrices religiosas conservadoras en las políticas, son las claras y directas vinculaciones con los partidos políticos, en los que los candidatos hacen un alarde y ostentación de su profesión de fe, influyendo activamente contra contra de los derechos sexuales y reproductivos en las esferas legislativas.



Aparte de estas jerarquías eclesiásticas conservadoras, se han detectado la presencia de otros agentes, agrupaciones civiles y organizaciones no gubernamentales (ONG) confesionales, que operan complementando a la iglesia con sus “acciones organizadas en contra de los derechos sexuales y reproductivos y en defensa de una moral sexual conservadora” y que además “con el fin de defender una política sexual restrictiva” y actuando como fuerza civil en espacios en los que las iglesias no están bien vistas.



Hay estudios (Mujica) que establecen “una relativa continuidad entre las oligarquías conservadoras de comienzos del siglo XX y las nuevas ONG conservadoras religiosas”. Esta es una de las estrategias llevadas a cabo por el activismo religioso conservador para integrarse en el espacio político de la sociedad civil.



Otra de las estrategias es “la acción directa sobre las mujeres para persuadirlas de no abortar”, así como la participación, tanto en espacios legislativos como la organización de movilizaciones callejeras y, a partir de los años 90, la judicialización de los derechos sexuales y reproductivos, dejando el protagonismo que antaño ocuparon los clérigos, a abogados católicos que, desplazando los razonamientos religiosos y de la fe, estratégicamente han recurrido al lenguaje de los “derechos humanos”, asociando “algunos derechos sexuales o reproductivos como el aborto, con atentados contra el derecho humano a la vida y los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura”.



Los sectores católicos consideran que no es necesario apelar a la fe, sino que “al considerar que las verdades morales están inscritas en una ley natural accesible mediante la razón”, hay que recurrir a los “derechos universales”.



Otra de las estrategias de estos sectores católicos ultraconservadores, es la de recurrir a actores médicos vinculados con la bioética. “Si a lo largo del siglo XX pareciera ser que los/as médicos/as religiosos/as, y especialmente los/as católicos/as, centraron su oposición a la autonomía reproductiva y las políticas poblacionales a partir de argumentaciones demográficas y economicistas (66), a partir de finales del siglo sus argumentos parecen haber girado hacia el campo de la bioética”, en la que se destacan tanto las ramas laicas como las confesionales. Dentro de estas últimas, la jerarquía católica ha desarrollado una línea conservadora como una estrategia central para oponerse a las demandas feministas y LGBTI.



En este sentido se señala que “el entrenamiento en bioética ha sido una estrategia privilegiada por sectores católicos conservadores para oponerse al derecho al aborto”, diferenciándose así de los activistas autodenominados “pro-vida”, y renovando los discursos con “un lenguaje biologicista moderno, muchas veces genetista”.



Para estos sectores católicos conservadores de la bioética “ha destacado la relevancia que ha adquirido una acepción restrictiva del concepto “vida” en su oposición al aborto”, pasando a ser en centro del discurso conservador religioso “que busca modular las regulaciones jurídicas, creándose una zona de indistinción entre la vida protegida por el derecho y la mera vida biológica”.



“Un análisis genealógico del concepto “vida” sostenido por la jerarquía católica” ha mostrado la mutabilidad de este concepto a través del tiempo, pasando de las razones teológicas para condenar el aborto en 1869, hasta el lenguaje biologicista que adoptó en 1974 y perdura hasta la fecha.



En estos estudios se muestra, no sólo el fenómeno de relativo “descentramiento” del activismo religioso conservador con la incorporación de nuevos actores en el espacio público, sino también “los desplazamientos discursivos que han acompañado estos procesos”, tanto las estrategias legales como las del campo biomédico, confluyendo “en lo que Vaggione ha denominado “secularismo estratégico”, adoptando los sectores religiosos “una retórica secular, principalmente científica y legal, pero sin disminuir su grado de dogmatismo”, pudiendo incidir así “en espacios donde difícilmente la religión por sí misma podría penetrar”.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...